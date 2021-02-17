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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى إفريقيا تقترب من الـ99 ألفًا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:51 م
كورونا في أفريقيا
كورونا في أفريقيا تقترب من الـ99 ألفا
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ذكر مركز علوم النظم والهندسة بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد – 19" في القارة السمراء يقترب من 99 ألف حالة وفاة.

وأوضح المركز الأمريكي - في تقرير له اليوم الأربعاء، عن ضحايا وباء فيروس كورونا بالقارة الأفريقية - أن عدد حالات الوفاة التي تم تسجيلها في إفريقيا من جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 98 ألفا و475 حالة وفاة.

وفيما يتعلق بإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في 55 دولة إفريقية، فأشار المركز إلى أنه وصل إلى 3 ملايين و753 ألفا و174 حالة إصابة.. في حين بلغ إجمالي المتعافين 3 ملايين و290 ألفا و153 متعافى.

وأضاف المركز أن أعلى معدل لحالات الإصابة بالفيروس تم تسجيله في جنوب إفريقيا، حيث بلغ عدد حالات الإصابة هناك مليونا و491 ألفا و807 إصابات، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 47899 حالة وفاة.

وفيما يتعلق بالدول الأخرى الأكثر تأثرا بإصابات كورونا، ذكر المركز الأمريكي أنها تتمثل في المغرب (478474 حالة إِصابة)، ثم تونس (223244 حالة)، فإثيوبيا (147092 حالة)، ثم نيجيريا (146184 حالة).

جدير بالذكر أن مركز علوم النظم والهندسة الأمريكى جمع هذه الأعداد مستخدمًا إحصائيات من منظمة الصحة العالمية ومؤسسات دولية أخرى، بالإضافة إلى إدارات صحية وطنية وإقليمية.

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