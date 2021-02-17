خطف عشرات التلاميذ فى نيجيريا والرئيس يأمر بعملية إنقاذ

أمر الرئيس النيجيري محمد بخاري الأربعاء القيام بعملية لإنقاذ ما لا يقل عن 42 شخصا بينهم 27 تلميذا خطفوا إثر اقتحام مسلحين مدرسة داخلية، بعد شهرين من اختطاف 344 مراهقا في منطقة مجاورة في حدث أثار ضجة عالمية.وهاجم مسلحون المعهد الحكومي للعلوم في بلدة كاغارا، وهو مدرسة داخلية تقع في ولاية النيجر.وقال محمد ساني إدريس مسئول الإعلام في الحكومة المحلية لوكالة فرانس برس إن "قطاع الطرق هاجموا المدرسة حوالى الساعة 2.00 فجر الأربعاء، وخطفوا 42 شخصا".وأضاف: "عند وقوع الهجوم كان هناك 650 تلميذا في المدرسة. واقتادوا معهم 27 تلميذا مع ثلاثة معلمين. لقد قتل تلميذ. وخطف أيضا 12 من أفراد عائلات المعلمين".وأوضح "هذه آخر حصيلة بحوزتنا بعد اجراء عملية التحقق".وكان مصدر أمني ومسئول قالا في وقت سابق لوكالة فرانس برس إن "مئات التلاميذ" خطفوا في هذا الهجوم.وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان "القوات العسكرية والأمنية بإعادة كل المخطوفين سالمين وعلى الفور".وكان مصدر أمني قال الأربعاء: إن الجنود وبدعم جوي يبحثون عن الخاطفين والرهائن للقيام بعملية إنقاذ محتملة.وأمر حاكم ولاية النيجر أبوبكر ساني بيلو بالإغلاق الفوري للمدارس الداخلية في أربع مقاطعات حتى إشعار آخر.وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش "إننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم. الهجمات على المدارس والتلاميذ أمر مشين ويجب إدانتها بأشد العبارات".وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن "الهجمات على المدارس وعمليات خطف الأطفال هي جرائم حرب" يجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة.وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "يجب أن يشعر الأطفال بالأمان في المنزل والمدرسة في كل الأوقات، ويجب على ذويهم ألا يقلقوا بشأن سلامة أطفالهم عندما يرسلونهم إلى المدرسة في الصباح".ومنذ نحو عشر سنوات، تشهد منطقتا شمال غرب نيجيريا ووسطها أعمال عنف تقوم بها مجموعات إجرامية.وكثفت عصابات مسلحة معروفة محليًا باسم "قطاع الطرق" في شمال نيجيريا وغربها ووسطها هجماتها في السنوات الماضية وعمليات الخطف مقابل فدية وجرائم الاغتصاب والنهب.ويأتي هذا الاختطاف الجماعي بعد شهرين من خطف مجموعات إجرامية موالية لجماعة بوكو حرام 344 مراهقا من مدرسة داخلية في كانكارا في ولاية كاتسينا المجاورة. وعقب مفاوضات مع السلطات، تم إطلاق سراح التلاميذ بعد أسبوع.وأثارت تلك العملية موجة استنكار واسعة في العالم، وأحيت ذكرى اختطاف بوكو حرام أكثر من 200 فتاة في شيبوك (شمال شرق) عام 2014.وفي 9 فبراير، استسلم المسئول عن عملية الخطف وهو زعيم جماعة مسلحة يدعى أوالون دوداوا مقابل صفقة عفو.وقالت هدايات حسن مديرة "مركز الديمقراطية والتنمية" للأبحاث الذي يوجد مقره في أبوجا "بالنسبة إلى هذه الجماعات الإجرامية، فإن أسهل طريقة للحصول على أموال الحكومة الآن هي خطف تلاميذ المدارس".وأضافت "على الحكومة أن تضمن أمن المدارس وبشكل طارئ أيضا، وإلا فإن عمليات شيبوك ودابشي وكانكارا ستشجع آخرين على القيام بما هو أسوأ".ودعا رئيس مجلس الشيوخ أحمد لاوان إلى "استراتيجية" جديدة "لضمان مدارس آمنة، إذ سيكون لموجة الاختطاف هذه تأثير سلبي على رغبة الأهل واستعدادهم لإرسال أطفالهم إلى المدرسة".ويعتقد أن تلك المجموعات تختبئ في مخيمات في غابة روغو الممتدة بين ولايات زمفارا وكاتسينا وكادونا والنيجر. ورغم انتشار القوات النيجيرية فإن الهجمات الدامية مستمرة.وأودى عنفهم بحياة أكثر من ثمانية آلاف شخص منذ العام 2011 وأجبر أكثر من 200 ألف على الفرار من منازلهم.وبالإضافة إلى هذه الجماعات المسلحة، تواجه أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان تحديات أمنية هائلة.فشمال شرق البلاد يعاني من تمرد جهادي منذ عشر سنوات تسبب بأزمة إنسانية كبيرة. ويشهد وسطها عددا متزايدا من النزاعات على الأراضي بين الرعاة والمزارعين.أما الجنوب الشرقي الغني بالنفط والذي لا يفيد دخله السكان المحليين، فيعاني من انعدام الأمن وعمليات الاختطاف.واستبدل الرئيس بخاري قادة الجيش الأربعة الرئيسيين في نهاية يناير بعد انتقادات متزايدة لطريقة إدارته النزاعات.