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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12074 إصابة و369 وفاة بكورونا في إيطاليا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:55 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 12 ألفا و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و369 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن وزارة الصحة إشارتها- في بيان- أن الإصابات والوفيات ارتفعت اليوم مقارنة بـ10 آلاف و386 إصابة و336 وفاة سُجلت يوم أمس الثلاثاء، موضحة أنه تم إجراء حوالي 29 ألفًا و411 اختبارًا لكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع معدل إيجابية النتائج إلى 4،1% من 3،8% أمس.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا في إيطاليا ارتفع إلى 94 ألفا و540 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ حاليا 388 ألفا و864 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين مليونين و268 ألفا و253 شخصا بعد تعافي 16 ألفا و519 شخصا آخر.

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