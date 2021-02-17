محافظ الإسكندرية يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة المشكلات

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم اجتماعه الأول مع كلا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع السكندري.ورحب محافظ الإسكندرية بجميع النواب، مؤكدًا على التعاون المثمر والدائم مع نواب الإسكندرية من أجل صالح الأهالي، مشيرًا إلى ضرورة تعرف النواب على جميع المشروعات الكبرى التي تقام على أرض المحافظة سواء كانت المشروعات القومية، أو المشروعات التي تقوم بها المحافظة والتي تم البدء في تنفيذها لإعلام المواطن بما يتم.وأكد «الشريف» أنه على استعداد تام لعقد اجتماعات دورية مع النواب للاستماع إلى المشكلات التي تواجه المواطنين من خلالهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، هذا فضلا عن اشراكهم بالجولات التفقدية الخاصة بمتابعة المشروعات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات التطوير التي تتم بـ٧ مناطق عشوائية على مستوى الإسكندرية بنسبة ٨٠ ٪، لافتًا إلى أنه سيتم الشديد على رؤساء الأحياء بالتعاون الدائم مع أعضاء مجلس النواب لحل المشكلات التي تواجه المواطنين بأسرع وقت ممكن.وأضاف «الشريف» أنه حتى نهاية شهر فبراير الجاري سيتم إزالة أي كافية يعيق رؤية البحر على المواطنين وما تم في كافية "تافرنا" سيتم تنفيذه على باقي الكافيهات من المنتزه وحتى الأنفوشي، وخلال شهر مارس سينتهي تعاقد العديد من الكافيهات على الكورنيش، وسيتم إبرام تعاقدات جديدة تضمن حقوق الدولة وتعظيم موارد المحافظة وعدم حجب رؤية البحر على المواطنين.وفيما يختص بالحديث عن منظومة النظافة بالإسكندرية؛ فقد أشار المحافظ أنه تم تغيير منظومة النظافة بالإسكندرية بالكامل ابتداءً من شهر يناير ٢٠٢١، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب نبض الشارع السكندري ومستوى رضاهم عن منظومة النظافة.واستمع المحافظ إلى مطالب أعضاء النواب ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات التي يعاني منها المواطن السكندري، والتي جاء أبرزها توحيد كافة الجهود بين المحافظة والنواب من أجل إنهاء كافة المشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية والتي تؤرق الشارع السكندري وكذلك الإسراع بإنجاز كافة المشروعات الكبرى التي تقام على أرض الإسكندرية وكذلك إنهاء مشكلة الأسواق العشوائية، والتوسع فى تطوير شبكات الصرف الصحي، وإنجاز المشروعات التنموية والخدمية ورصف الطرق.كما تم الاتفاق أيضا على تحرك نواب الإسكندرية ككتلة واحدة وجنبا إلى جنب مع محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية لإدراج كافة المشروعات الكبرى لإحداث نقلة نوعية تنموية بالمحافظة تهدف إلى عودة مدينة الإسكندرية إلى سابق عهدها.