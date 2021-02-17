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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا وبريطانيا تطالبان بيلاروسيا بوقف الاضطهاد ضد الصحفيين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:42 م
وزير الخارجية الكندي
وزير الخارجية الكندي مارك غارنو
وكالات
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دعت كندا وبريطانيا، الأربعاء، السلطات البيلاروسية إلى وقف "الاضطهاد المقلق" لعشرات الناشطين والمسئولين النقابيين والصحافيين المستهدفين بحملة المداهمات التي نفذت الثلاثاء.

وأكد وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، ونظيره البريطاني دومينيك راب، في بيان مشترك: "تطلب سلطات بلدينا من سلطات بيلاروس وضع حد فورا لحملة العنف والمضايقات في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الأفراد والعاملين في المجتمع المدني".

وكانت حملة مداهمات طالت، الثلاثاء، نحو 20 صحافيا وناشطا ومسئولا نقابيا في بيلاروس في إطار تحقيق في حركة الاحتجاج التي قمعتها السلطات في 2020.

وأضافا: "حملة القمع التي نفذتها السلطات البيلاروسية أمس (الثلاثاء)، التي طالت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الأفراد والصحافيين المستقلين مقلقة"، وتابع الوزيران "إنه هجوم جديد على المجتمع المدني والحريات في بيلاروس التي تواجه قمعا استثنائيا في عهد لوكاشينكو".

وذكرت لندن واوتاوا بأنهما أنشأتا نهاية 2020 جائزة لحرية الصحافة منحت لجمعية الصحافيين البيلاروسيين، النقابة المستقلة الوحيدة للصحافيين في بيلاروس.

وشملت حملة المداهمات، الثلاثاء، رئيس هذه النقابة أندري باستونيتس.

وأعلنت كندا وبريطانيا عن عقوبات منسقة ضد مسئولين بيلاروس بينهم لوكاشينكو بسبب قمع حركة الاحتجاج.

وشهدت بيلاروس لأشهر تظاهرات غير مسبوقة احتجاجا على إعادة انتخاب لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ 1994، على خلفية اتهامات بتزوير في الانتخابات على نطاق واسع.

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