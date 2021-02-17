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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كامالا هاريس تدعو إلى تطعيم المعلمين ضد كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:28 م
كامالا هاريس،
كامالا هاريس،
وكالات
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أكدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في أول مقابلة تليفزيونية لها منذ توليها مهام منصبها، أهمية تطعيم المعلمين باللقاح المضاد لكورونا، لما يؤدونه من عمل مهم، وسط بيئة يصعب فيها تنفيذ تدابير الحماية.

وقالت هاريس اليوم الأربعاء: "يجب أن يكون المعلمون أولوية.. يجب أن يكونوا قادرين على التدريس في مكان آمن، لذلك يجب أن يكون المعلمون أولوية إلى جانب العاملين الآخرين في الخطوط الأمامية".

وصرحت هاريس لسافانا جوثري، مقدمة برنامج "توداي"، بأن حوالي نصف الولايات فقط تعطي اللقاح كأولوية للمعلمين، ودعت جميع الولايات إلى وضع المعلمين في مقدمة الصف للحصول على اللقاح.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي: "نريد جميعا إعادة فتح المدارس.. كل منا لديه أطفال في حياته، يريدون العودة إلى المدرسة... ويريد المعلمون التدريس".

وتجنبت هاريس سؤالا حول توصية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بشأن أن تظل المدارس مغلقة إذا كان معدل الاختبارات الإيجابية أعلى من المستويات الخطرة في المجتمع ككل.

وقالت هاريس: "ما أوصت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها هو كذلك بالضبط، توصيات، حول كيفية إعادة الفتح بأمان إذا كانت مغلقة، وكيفية الإبقاء عليها مفتوحة، إذا كانت مفتوحة".

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