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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الجارديان» تنشر تقريرًا مصورًا عن معالم الصحراء البيضاء بمصر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:14 م
معالم الصحراء البيضاء
معالم الصحراء البيضاء بمصر
رامي حسين- فاتن غلاب
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تحت عنوان "جبال الصحراء البيضاء في مصر"، نشر موقع جريدة الجارديان البريطانية تقريرًا مصورًا أبرز خلاله عدد من الصور للمناظر الطبيعية الخلابة للصحراء البيضاء بمصر والأنشطة التي يمارسها زائرو هذه المنطقة.

وأوضحت الصور التكوينات الصخرية المتميزة بالصحراء البيضاء والتي تقع على بعد حوالي 500 كم من القاهرة، مشيرة إلى حرص السائحون خلال زيارتهم لهذه المنطقة على التقاط الصور التذكارية بجوار هذه المناظر الطبيعية الفريدة والتي من أبرزها الصخرة الكبيرة المعروفة باسم "الفطر" أو "عيش الغراب"، إلى جانب التقاط الصور بجوار شجرة "السانت" وداخل كهف "الماغرفة" في الواحات البحرية.

كما عكست عدد من الصور الموجودة بالتقرير منظرا رائعا لغروب الشمس فوق "جبال الجزيرة" بالصحراء البيضاء، وأوضحت مجموعة أخرى من الصور الأنشطة التي يمكن أن يمارسها السائحون أثناء تواجدهم بهذه المنطقة من استماعهم للموسيقى بالاضافة قيامهم برحلات السفاري.

كما أشار التقرير إلى مبادرة "شتى في مصر" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار مع وزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية منذ يناير ٢٠٢١ لتشجيع حركة السياحة الداخلية.

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