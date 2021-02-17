النواب الليبي ينفي فتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله من أنباء حول فتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية.وأكد بليحق، في بيان اليوم عبر موقع المجلس الرسمي، أنه حتى الآن لم يرد المجلس أي شيء من البعثة الأممية الراعية لاجتماعات المناصب السيادية، وأن ذلك سيكون من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب.وأوضح المتحدث الرسمي أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للمجلس في وقته وبشكل واضح وعلني، وفقًا للإجراءات القانونية ذات العلاقة بهذا الشأن والمنظمة له.وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أكد خلال لقائه في القبة، المبعوث الأممي يان كوبيش، دعمه لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، والتزامه بإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.