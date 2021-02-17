508 إصابات بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من476، أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 479579 حالة.كما تم تسجيل 13 وفاة، وهو نفس العدد المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب كورونا إلى 8517 حالة.وزادت نسبة المتعافين إلى 96.2 في المئة، حيث تعافى 838 شخصا، ليصل مجموع حالات التعافي إلى 461466.