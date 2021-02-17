«مياه القاهرة والجيزة»: انعقاد حالة التأهب حتى نهاية الأسبوع المقبل

أكد وليد عابدين، المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والجيزة، استعداد الشركة لموسم الأمطار منذ شهر سبتمبر الماضي.وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه من الأحد المقبل سيكون هناك استعداد مرة أخرى لمواجهة موجة جديدة من الطقس السيئ الذي يصحبه سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وخفيفة على القاهرة والجيزة، على أن يكون وقت الراحة فقط خلال يوم السبت.وأضاف أنه سيتم إيقاف حالة الاستعداد والتأهب في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الساعات القادمة، وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.وأشاد بالدور الذي تلعبه كافة الجهات المعنية في متابعة الوضع ومواجهة كافة آثار الطقس السيئ، مشيرا إلى الاستفادة مما كان يحدث في حالة تعرض البلاد لهذه الموجة من الطقس.