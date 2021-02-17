محافظ الإسكندرية: قطع الكهرباء فى بعض الشوارع منعًا للحوادث

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الحركة المرورية في الإسكندرية لم تتعطل رغم غزارة الأمطار، مؤكدا أنه لا توجد إصابات جراء الأمطار الغزيرة إلا حالة واحدة بسبب سقوط سقف بيت.وأضاف محافظ الإسكندرية، في تصريحات مع مراسل صدى البلد، في برنامج "على مسئوليتي "المذاع على "صدى البلد": "نضطر إلى قطع الكهرباء في بعض الشوارع لمنع حدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار".وحذر المحافظ المواطنين من الوقوف أسفل المنازل المائلة أو التي صدر قرار إزالة بشأنها، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 160 عقارا مائلا في الإسكندرية.وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز سيارات الصرف الصحي على مدار اليوم لإزالة مياه الأمطار فورا من الشوارع، مردفا: "العزب التي غرقت في النوة الماضية، لم يحدث لها شيء هذه النوة بسبب الاستعدادات".