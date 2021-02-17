روسيا تبحث مع أرمينيا تنفيذ الاتفاقات بشأن قره باخ

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا الأربعاء مع رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، تنفيذ البيان الثلاثي بشأن قره باخ، واتفاقيات قمة 11 يناير.وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان.. نوقشت الجوانب العملية لتنفيذ بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ناجورني قره باخ، في الـ9 من نوفمبر 2020، وكذلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الثلاثية في موسكو في الـ11 من يناير 2021 "، حسب ما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.كما بحث الطرفان القضايا الخاصة بالتعاون الروسي الأرمني، واتفق بوتين وباشينيان على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا اتّفاقًا لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باخ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقّعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باخ.