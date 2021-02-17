إصابة 3 أشخاص جراء انفجار جنوب ألمانيا

أصِيْبَ 3 أشخاص جراء انفجار وقع في مبنى إداري تابع لشركة "ليدل" التجارية بمدينة نيكاروزلم،في جنوب ألمانيا، اليوم الأربعاء.أعلنت الشرطة عن انتشار موسع لقواتها في موقع الحادث، وذكرت أن الانفجار وقع قرابة الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، في منطقة صناعية، وأفادت مصادر أمنية بأنه لم يتم بعد تحديد ما إذا كان الانفجار قد نجم عن خطاب أو طرد مفخخ.أضافت المصادر أن الشرطة تبحث ما إذا كانت هناك علاقة لهذا الانفجار بآخر وقع في قسم لتسليم البضائع تابع لشركة صناعة مشروبات في مدينة إبلهايم، أمس، وأسفر عن إصابة عامل بصدمة جراء صوت الانفجار، دون حدوث خسائر مادية.وذكرت الشرطة أن طردا تسلمه العامل كان السبب في انفجار أمس، ولا تزال ملابسات ذلك الانفجار غير معروفة أيضًا.