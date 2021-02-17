تركيا تقصف مخيمات النازحين في حلب شمالي سوريا

قصفت القوات التركية، اليوم الأربعاء، محيط مخيم للنازحين ومواقع ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب شمالي سوريا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبرين غربي بلدة مارع قصفت محيط قرية تل قراح ومحيط مخيم سردم للنازحين في قرية تل سوسين، ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.وأشار المرصد السوري إلى أنه وثق استشهاد شاب وإصابة آخرين، أمس الأول الإثنين، جراء قصف مدفعي نفذته قوات مجلس الباب العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على قرية أم عدسة والسكرية، تزامنًا مع ذلك، قصفت القوات التركية من قاعدتها العسكرية في قرية السكرية بمناطق درع الفرات، قريتي البويهج وجب مخزوم والحوتة في الريف الشرقي لمدينة الباب بريف حلب الشرقي.