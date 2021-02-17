عضو بـ«رجال الأعمال» يكشف أهمية قطاع العقارات وتأثيره على الاقتصاد المحلي

أكد المهندس أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية دور ومشاركة قطاع العقارات في الاقتصاد المحلي، متوقعَا أنه سيكون له دور مهم جدًا في الناتج المحلي خلال 2021.أضاف عوض أن القطاع العقاري يساهم في تنشيط العديد الصناعات الثقيلة مثل الحديد والأسمنت ومواد البناء، وذلك سيؤدي إلى خفض معدلات البطالة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب سواء كانت مباشرة او غير مباشرة.كما أكد أن الحكومة المصرية اعتمدت على القطاع العقاري خلال السنوات الماضية لكي تسابق الزمن للرجوع إلى معدلات الاقتصاد الإيجابية، مشددًا على أهمية استمرار الدولة في منح قطاع العقارات الاهتمام الأكبر لانه محرك قوي لسوق العمل.