وزير التنمية المحلية يجري حركة تغييرات محدودة لرؤساء مدن القليوبية

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة تغييرات محدودة لرؤساء مدن محافظة القليوبية، حيث قرر تعيين اللواء خالد محمد المحمدي رئيسا لمدينة الخصوص، نقلا من رئيس مدينة ومركز شبين القناطر لمدة عام.كما تقرر تعيين خالد حامد العرفي رئيسا لمدينة ومركز شبين القناطر. نقلا من مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية لمدة عام.كما قرر وزير التنمية المحلية نقل نادر سعيد من رئيس مدينة الخصوص للعمل بديوان عام محافظة القاهرة.