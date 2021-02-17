جامعة الوادي الجديد تستعد لافتتاح كلية الطب البشري

تستعد جامعة الوادي الجديد، لافتتاح كلية الطب البشري، العام المقبل بعد تعليق لافتة تحمل اسم الكلية وتشغيلها وتجربتها لأول مرة.وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أنه تم تصديق وزارة التعليم العالي على مشروع إنشاء كلية طب بشري بجامعة الوادي الجديد.أضاف طنطاوي، أن الكلية تم إدراجها هذا العام في التنسيق العام لكليات الجامعة، متمنيًا أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الطلبة بالكلية من أبناء المحافظة.وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على تحويل مبني ديوان عام المحافظة القديم بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة، لكلية طب بشري جامعة الوادي الجديد، لتكون إضافة لخدمة أبناء المحافظة في مجال الصحة.وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن في شهر أبريل 2019، أن المحافظة استقبلت لجنة هندسية لمعاينة مبني ديوان المحافظة القديم، وتحديد مدى صلاحيته، ليكون مبنى لكلية الطب البشري، كما أن المحافظة، بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، ووزارة الصحة، تنسق حاليًا لافتتاح كلية الطب البشري خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.