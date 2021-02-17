استمرار شفط تجمعات مياه الأمطار بطريق كورنيش الإسكندرية

تابع حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحي، جهود رجال الصرف الصحي بمنطقة وسط في كسح وشفط مياه الأمواج التي تعدت الحواجز ووصلت لطريق الكورنيش.وأشار بيان صادر عن الحي، إلى أنه في إطار متابعة حالة عدم الاستقرار القوية في الأحوال الجوية، وتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قطبي عميق شديد الفاعلية، أدى إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من ٨:٦ أمتار، والتي تعدت الصخور وحواجز الأمواج، لتصل إلى رصيف الكورنيش.وأضاف البيان أنه سوف تتمركز عربات الصرف الصحي حتى صباح الغد بطريق الكورنيش، للحفاظ على سيولة الحركة المرورية، ورفع تجمعات مياه الأمواج بصورة لحظية.ومن جانبه؛ أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع حالة الاستنفار والطواريء القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية والجهات المعنية لمواجهة تداعيات النوة الحالية وسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ أمس والتي وصلت إلى حد السيول.ولفت إلى أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أي أزمة طارئة خاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار، ذلك فضلا عن متابعة انتشار وتمركزات سيارات ومعدات الصرف الصحي بجميع المناطق الحيوية على مستوى الأحياء.