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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية بين جامعة السويس وشلمبرجير

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:59 م
توقيع اتفاقية بين
توقيع اتفاقية بين جامعة السويس وشلمبرجير
سيد ابراهيم
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شهد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأربعاء، توقيع مذكرة بين جامعة السويس وشركة شلمبرجير الشرق الأوسط بشأن تعزيز التعاون بين الأطراف لدعم العملية التعليمية للطلاب؛ للحد من الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات السوق الحقيقية.

ووقع الاتفاقية السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، مع كريم بدوي المدير التنفيذي لشركة شركة وشلمبرجير في مصر والشرق الأوسط، بحضور الدكتورة عبير شعيب عميد كلية هندسة البترول والتعدين بحامعة السويس وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضح السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أن هذا الاتفاق يتضمن بنود تعود بالنفع على طلاب الجامعة المعنيين سواء في كلية هندسة البترول والتعدين أو كلية العلوم.

من جانبها، قالت الدكتورة عبير شعيب إن هذا المذكرة تتضمن بنود لتدريب طلاب الجامعة والمعيدين الذين يتم ترشيحهم في واحدة من كبرى الشركات في مجال البترول وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الجانب التعليمي للطلاب من خلال ورش عمل عملية منها:

- استكتشاف الأنشطة المختلفة في عمليات شلمبرجير.
- الحد من الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات السوق الحقيقية.
- التأكد من أن ثقافة الصحة والسلامة والبيئة مغطاة جيدًا ومدى استيعاب الطلاب لأهميتها، حتى قبل انضمامهم لسوق العمل.
- تقديم شهادات التدريب الصناعي للمتدربين.

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