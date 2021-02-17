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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تشارك في جلسة استماع برلمانية دولية حول مكافحة الفساد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:57 م
مجلس الأمة الجزائري
مجلس الأمة الجزائري
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شارك وفد برلماني من مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان) الأربعاء في جلسة الاستماع البرلمانية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي وتستمر حتى غد، بالتعاون مع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تحت عنوان "مكافحة الفساد من أجل إعادة الثقة في الحكومة وتحسين آفاق التنمية".

وقال بيان لمجلس الأمة الجزائري إن الاجتماع الذي عقد بواسطة الفيديو كونفرانس يأتي ضمن التزام الدول في مسار تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف 16 (المؤشر 16.5) حول "الحد بشكل كبير من الفساد والرشاوي بجميع أشكالها ".

وأضاف البيان أن المشاركين في هذا اللقاء سيناقشون الموضوع من جوانب عدة منها "كيف يقوض الفساد الديمقراطية والتنمية: الحاجة إلى المشاركة البرلمانية، واتفاقية مكافحة الفساد: العناصر الأساسية وتحديات التنفيذ، سياسات مكافحة الفساد من منظور النوع، بالإضافة إلى أحسن التجارب الوطنية.

وأشار البيان إلى أن نتائج هذه الجلسة ستساهم نتائج في الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد، والمزمع عقدها في شهر يونيو المقبل بنيويورك.

يذكر أن الوفد الجزائري المشارك في الاجتماع يضم كل من حميد بو ذكري نائب رئيس مجلس الأمة عضو المجموعة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي، وفوزية بن باديس عضو مجلس الأمة، عضو المجموعة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي وأحمد خرشي عضو مجلس الأمة عضو المجموعة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي.

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