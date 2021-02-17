قصر بيكنجهام ينفي إصابة الأمير «فيليب» بكورونا

أفاد قصر بيكنجهام بأن الأمير فيليب زوج الملكة إلزابيث الثانية، دخل إلى مستشفى (الملك إدوارد السابع) الليلة الماضية؛ بسبب وعكة صحية.ونفى البيان -وفق ما أوردته شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء- أن يكون دخول الأمير إلى المستشفى متعلقا بفيروس (كورونا)، مشيرا إلى أن الأمير دخل إلى المستشفى على قدميه دون أن يحتاج لمساعدة.وأضاف البيان أن بقاء الأمير في المستشفى جاء كإجراء احترازي بناء على نصيحة طبيبه الخاص؛ بسبب شعوره بتوعك لفترة قصيرة.