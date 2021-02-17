رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

755 إصابة و13 وفاة بكورونا في اليونان

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:14 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
أ ش أ
طباعة
أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، الأربعاء، عن تسجيل 755 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 9 إصابات لأشخاص قادمين من الخارج.

وذكرت المنظمة- في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 171 ألفا و659 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ريبورتر " اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

كما توفي 13 شخصا جراء الإصابة بفيروس "كوفيد- 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 6194 شخصا، بمتوسط أعمار يبلغ 79 عاما.

ويرقد 313 شخصا في أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي 70 عاما، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ1246 شخصا.

جدير بالذكر أن اليونان فرضت حجرا صحيا في البلاد منذ السابع من شهر نوفمبر 2020، على خلفية الوضع الوبائي الصعب في البلاد، ويفرض حظر التجوال في أثينا وسالونيك وهالكيديكي من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي.

موضوعات متعلقة

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

وزارة النقل: الحبس سنة للباعة الجائلين بالسكة الحديد

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

«مياه القاهرة والجيزة»: انعقاد حالة التأهب حتى نهاية الأسبوع المقبل

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالاتWE

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

اليوم.. ذكرى وفاة الأميرة شيوه كار التي تحول قصرها مقرا لمجلس الوزراء

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

افتتاح معرض فن تشكيلي لرواد «ثقافة سوهاج» (صور)

ختام «الجوهرة السحرية» بثقافة البحر الأحمر ‬(صور)

مناقشات وقراءات أدبية في أمسية «تواصل» بالأعلى للثقافة