755 إصابة و13 وفاة بكورونا في اليونان

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، الأربعاء، عن تسجيل 755 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 9 إصابات لأشخاص قادمين من الخارج.وذكرت المنظمة- في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 171 ألفا و659 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ريبورتر " اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.كما توفي 13 شخصا جراء الإصابة بفيروس "كوفيد- 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 6194 شخصا، بمتوسط أعمار يبلغ 79 عاما.ويرقد 313 شخصا في أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي 70 عاما، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ1246 شخصا.جدير بالذكر أن اليونان فرضت حجرا صحيا في البلاد منذ السابع من شهر نوفمبر 2020، على خلفية الوضع الوبائي الصعب في البلاد، ويفرض حظر التجوال في أثينا وسالونيك وهالكيديكي من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي.