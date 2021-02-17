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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتحاد الجمعيات: إطلاق حملة للحد من الزيادة السكنية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:50 م
الزيادة السكنية
الزيادة السكنية
ولاء جمال
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قال طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد للجمعيات الاهلية، إنه تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة مشاركة كل قوى المجتمع فى مبادرة (حياة كريمة) والتى أطلقها الرئيس، حيث سيتم إطلاق حملة تحت شعار معا للتصدى للمشكلة السكانية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن من أهداف رفع الوعى بالمشكلة السكانية، هى زيادة الطلب على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ورفع خصائص السكان، لافتا أن مدة الحملة ستكون لمدة عامين تبدأ من شهر مارس القادم.

وأشار إلى أن أنشطة الحملة هى:
- التوعية بالمشكلة السكانية والدعوة إلى برامج تنظيم الأسرة من خلال عقد المؤتمرات واللقاءات والندوات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والدعوة إلى زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.
- توفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال العيادات الثابتة والتى تقدم خدمات تنظيم الأسرة ذات جودة وبالمجان.
- توفير العيادات المتنقلة التى تركز على المناطق المحرومة من الخدمة الثابتة.
- إنشاء العيادات الصديقة للشباب التي تغطى خدمات للتوعية بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
- فصول محو الأمية خاصة للإناث.
- مشروعات متناهية الصغر لتقليل نسبة الفقر والبطالة.
- تتم الحملة بالتنسيق مع وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى.

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