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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الباحثة داليا هشام تحصد الامتياز فى رسالة ماجستير عن سيناء.. واللجنة توصى بالتداول العلمى (صور)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:49 م
الباحثة داليا هشام
الباحثة داليا هشام
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حصلت الباحثة داليا هشام فهمى، على درجة الماجستير بتقدير امتياز وتوصية بالتداول العلمى بين الجامعات، وذلك على رسالتها المقدمة لنيل درجة الماجستير بكلية الآداب فى جامعة عين شمس، والتى تمت مناقشتها مساء اليوم الأربعاء.

وتناولت الباحثة فى دراستها التى جائت بعنوان "الصورة الذهنية لقضايا سيناء لدى الجمهور المصرى، والتى أشرفت عليها الأستاذة الدكتورة حنان يوسف، الأستاذ بقسم علوم الاتصال بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وعميد اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بجامعة الدول العربية، وشاركت فى الإشراف الأستاذة الدكتورة سلوى سليمان، الأستاذ بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس، والدكتورة فلورا إكرام، المدرس المساعد بقسم علوم الاتصال والإعلام.

وشارك فى مناقشة الرسالة المقدمة من الباحثة داليا هشام فهمى، الأستاذة الدكتورة دينًا يحيى، الاأتاذ بقسم علوم الاتصال والإعلام بجامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة نشوى عقل، أستاذ مساعد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.
وتناولت المناقشة بعض الآراء حول الدراسة التى اعتبرتها الدكتورة حنان يوسف، من الدراسات النادرة فى تلك اللحظات المهمة فى عمر الوطن، ويجب الانتباه لما ورد فيها، وحتي يتثني لصانع القرار فهم طبيعة الأهالى فى سيناء، وكيفية صناعة صور ذهنية متجانسة ومتسقة مع الواقع الخاص بهم، والذى يحدده مجموعة من المعايير، التى انتبهت لها الدراسة، وخرجت بها التوصيات.
وأكدت الدكتورة حنان يوسف، أن الجهد المبذول من الباحثة وعرضها لقضايا سيناء، وارتباط ذلك بصناعة الإعلام، يمهد الطريق لنوافذ أكبر من الدراسات التى تساعد الدولة فى تطبيق كافة مشاريعها، وتساعد الدولة على العمل فى كيفية التناول الإعلامى لقضايا سيناء.
فيما أضافت الدكتورة سلوى سليمان، أن الباحثة داليا هشام قدمت دراسة بحثية تحتوى على كثير من القضايا التى يجب العمل عليها والانتباه لما ورد فيها، باعتبارها رسالة قيمة يمكن البناء عليها بعد ذلك.
فيما فندت الدكتورة دينًا يحيى، الرسالة وأهم ماورد فيها، مشيرة فى الوقت نفسه إلى ان المجهود الضخم الوارد فى الرسالة يدعو للاحترام، والعمل على خطط بحث وتطوير أكبر فى رسايل علمية أخرى فى تلك المساحة النادرة من الدراسات، والتى لم يتطرق إليها كثيرا من قبل.

بينما أوضحت الدكتورة نشوى عقل، أن الباحثة بذلت مجهودا كبيرا فى القضايا الواردة بالدراسة، مما يستلزم معه الاستفادة فى عرضها فى كتاب بعد ذلك يفيد القضايا البحثية والعاملين فى مجال الاعلام وطرق التناول بعد ذلك.

حضر المنافسة عدد من قيادات جامعة عين شمس، والدكتور محمد سيد أحمد استاذ علم الاجتماع السياسى، والكاتب الصحفى محمد ثروت، مدير تحرير اليوم السابع، وعدد من أهالي سيناء.

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