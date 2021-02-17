مباحثات بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا بشأن الملف الإيراني

يبحث وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، غدا الخميس، مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن جان إيف لودريان سيستقبل في باريس نظيريه هايكو ماس ودومينيك راب الذين سينضم إليهم وزير الخارجية الأميركي عبر الفيديو في لقاء "يخصص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط".ويأتي الاجتماع قبل أيام من استحقاق يثير قلقا.فبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون في ديسمبر، يتعين على الحكومة تقليص نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم يتم رفع العقوبات.وأشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريحات سابقة، الى أن المهلة التي يمنحها القانون قبل الاقدام على هذه الخطوة، تنتهي "حوالى 21 فبراير".وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن "القلق" حيال مستقبل الاتفاق النووي في ظل تراجع طهران عن عدد من التزاماتها ضمنه.وقال المتحدث باسمها ستيفن سيبرت، في بيان: "حان الوقت لبوادر إيجابية تثير الثقة وتزيد من فرص الحل الدبلوماسي".ويتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي السبت إلى طهران "لإيجاد حل مقبول للجانبين لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة أنشطة التحقق التي تقوم بها في هذا البلد" وفقا للمنظمة ومقرها فيينا، القلقة من "الآثار الجدية" للخطوات المقبلة.وكان روحاني أبدى الأربعاء استعداد بلاده لاستضافة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال "اذا أراد أن يفاوض، يمكنه أن يفاوض، لا مشكلة لدينا في ذلك"، مشددا على أن الخطوة الإيرانية المقبلة "لا تتعلق بترك نشاطاتنا من دون تفتيش".بدأت إيران بالتخلي تدريجًا عن التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق خلال ولاية دونالد ترامب.ووصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير أعطى أملا باستئناف الحوار بعد سياسة "الضغوط القصوى" التي مارسها سلفه.وأعربت الإدارة الجديدة عن رغبتها بالعودة إلى الاتفاق، لكنها تطلب من إيران العودة إلى الالتزام الكامل به أولًا.وحذرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا من أن إيران "تقوّض" فرص العودة إلى المفاوضات لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي بخرقها المتكرر للنص، بعد إعلانها بدء إنتاج اليورانيوم المعدني.وأعلنت ايلي جرنمايا من المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية: "لا يزال هناك نافذة صغيرة للحد من الاضرار التي قد تنجم عن الخطوات الإيرانية المقبلة".وقالت الخبيرة: "ما نحتاج اليه الآن هي مبادرات اميركية ملموسة تثبت حقا لايران أن الولايات المتحدة تبتعد عن سياسة الضغوط القصوى في عهد ترامب" معتبرة ان "على الاوروبيين الضغط على ادارة بايدن لاعلان بوضوح تصميمها على العودة الى اتفاق" فيينا.وتابعت: "على الولايات المتحدة واوروبا العمل معا لمنح الاقتصاد الايراني استراحة على الأجل القصير" للعودة الى نهج احترام بنود الاتفاق النووي العائد الى 2015 في حين تعاني البلاد الخاضعة للعقوبات الاميركية، من النتائج الاقتصادية لجائحة كورونا.وبالتأكيد سيطرح ملف إيران الجمعة خلال المؤتمر السنوي للأمن في ميونيخ ويشارك فيه عبر الفيديو الرئيس جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.