الأنبا مكاريوس يستقبل وفدًا من «قومي المرأة» بالإسماعيلية

استقبل الأنبا مكاريوس توفيق، رئيس بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، الأربعاء، الدكتورة عفاف الكومي، مقرر المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية ببيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية وعدد من الأعضاء الآخرين.فى بداية الحديث، تقدم صاحب النيافة بالتهنئة للدكتورة عفاف الكومي بتوليها منصب رئيس المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، ثم قامت مقرر لجنة القومي للمرأة خلال اللقاء بعرض بعض المبادرات التي تهتم بالأسرة المصرية وكيفية التعاون المثمر بين بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية برئاسة الأنبا مكاريوس والمجلس القومي للمرأة بالاسماعيلية فيما يخص الثقافة الأسرية ونزع الخلافات الزوجية، ونبذ العنف ضد المرأة وكذلك كيفية تثقيف الأسرة المصرية، ودعمها وزيادة جوانب المعرفة والمهارات؛ لنصنع جيل من الرجال، يحترم ويقدر قيمة المرأة ودورها البناء بالمجتمع المصري.وأوصى الأنبا مكاريوس بتشكيل لجنة لوضع خطاب تعاون ما بين بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية والمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية فيما يخدم الحفاظ على المرأة وتثقيفها وحمايتها.