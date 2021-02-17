12718 إصابة بكورونا في بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة 12 ألفا و718 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن المملكة سجلت كذلك 738 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، مشيرة إلى أن 15 مليونا و940 ألفا و972 شخصا في المملكة حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك وفقا لآخر الإحصائيات.