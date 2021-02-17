الزراعة: حصر مبدئي للمساحات المقرر زراعتها بالقطن

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إنه سيتم إجراء الحصر المبدئي للمساحات المتوقع زراعتها بالقطن هذا الموسم، بالتعاون مع مديريات الزراعة وقطاع الشئون الاقتصادية وشئون المديريات، ويستفاد منه في توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة خلال الموسم من أسمدة ومبيدات من خلال قطاع الخدمات الزراعية والإدارات التابعة له والمتابعة الدورية خلال الموسم.وأشار مدير معهد القطن لـ"الدستور" إلى أنه سيتم تسيير الحملات القومية والبرامج الإرشادية وتنفيذ الحقول الإرشادية لتطبيق كافة التوصيات الفنية الزراعية والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة للقطن وتوصياتها الفنية وذلك عن طريق تنفيذ المدارس الحقلية والندوات الإرشادية، مشيرا إلى أنه قد شاهد الموسم الماضى تطبيق منظومة التسويق الجديدة فى 4 محافظات وهى (الفيوم – بنى سويف – الشرقية – البحيرة) وهو النظام القائم على المزايدات وفى المقابل تم اتباع نظام التسويق الحر فى باقى المحافظات.