رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: حصر مبدئي للمساحات المقرر زراعتها بالقطن

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:37 م
القطن
القطن
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إنه سيتم إجراء الحصر المبدئي للمساحات المتوقع زراعتها بالقطن هذا الموسم، بالتعاون مع مديريات الزراعة وقطاع الشئون الاقتصادية وشئون المديريات، ويستفاد منه في توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة خلال الموسم من أسمدة ومبيدات من خلال قطاع الخدمات الزراعية والإدارات التابعة له والمتابعة الدورية خلال الموسم.

وأشار مدير معهد القطن لـ"الدستور" إلى أنه سيتم تسيير الحملات القومية والبرامج الإرشادية وتنفيذ الحقول الإرشادية لتطبيق كافة التوصيات الفنية الزراعية والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة للقطن وتوصياتها الفنية وذلك عن طريق تنفيذ المدارس الحقلية والندوات الإرشادية، مشيرا إلى أنه قد شاهد الموسم الماضى تطبيق منظومة التسويق الجديدة فى 4 محافظات وهى (الفيوم – بنى سويف – الشرقية – البحيرة) وهو النظام القائم على المزايدات وفى المقابل تم اتباع نظام التسويق الحر فى باقى المحافظات.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

التعليم تعلن جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

«مياه القاهرة والجيزة»: انعقاد حالة التأهب حتى نهاية الأسبوع المقبل

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالاتWE

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

اليوم.. ذكرى وفاة الأميرة شيوه كار التي تحول قصرها مقرا لمجلس الوزراء

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

افتتاح معرض فن تشكيلي لرواد «ثقافة سوهاج» (صور)

ختام «الجوهرة السحرية» بثقافة البحر الأحمر ‬(صور)

مناقشات وقراءات أدبية في أمسية «تواصل» بالأعلى للثقافة