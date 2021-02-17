رؤساء لجان «النواب»: مدبولي وعد بخريطة للمشروعات الصغيرة فى المحافظات دعمًا للشباب

كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عن أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدهم خلال لقائه معهم، مساء أمس، على مدار ٣ ساعات، بمناقشة القوانين بين البرلمان والوزير المختص قبل عرضها على «الوزراء»، وبإعداد خريطة للمشروعات الصغيرة على مستوى المحافظات لمساعدة الشباب، وبدراسة ربط أسعار الطاقة للمصانع بالأسعار العالمية.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن «مدبولى» رحب خلال اللقاء بزيادة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما يخص عرض القوانين، موضحًا أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجان رباعية وثلاثية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة البرلمانية المعنية والوزير المختص، لدراسة حالة معينة أو قضية معينة.

وأضاف «عابد» أن اللقاء تضمن كذلك الاتفاق على تنسيق اللجان النوعية مع المحافظين من أجل إيجاد حلول للمشكلات والقضايا التى تهم المواطنين بمختلف المحافظات.

من جهته، قال أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رئيس الوزراء أكد أهمية إعداد تقارير تضم ما يدور بكل لجنة من مناقشات وأفكار وعرضها عليه، لافتًا إلى أن رؤساء اللجان النوعية أكدوا لـ«مدبولى» أهمية حل أزمة الصرف الصحى بالقرى، فأوضح رئيس الوزراء أنه وجه وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتوصيل الصرف الصحى لجميع القرى، بداية بتلك التى تضم مرافق مياه شرب وكهرباء.

وأشار إلى أن رؤساء اللجان أشادوا بالانتقال للعاصمة الإدارية، بداية من شهر يونيو المقبل، لأن ذلك سيكون فرصة لتطوير الجهاز الإدارى.

بدوره، أشاد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدعوة رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان بالبرلمان، لمناقشة عدد كبير من القضايا والملفات، مؤكدًا أن «مدبولى» وعد بدراسة ربط أسعار الطاقة للمصانع بالأسعار العالمية، وبالأخص أسعار المازوت والسولار والغاز الطبيعى.

وأضاف «محمود»: «لا بد من ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية، فى ظل توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعى وتعزيز الصادرات المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة»، لافتًا إلى أنه تحدث مع «مدبولى» عن ضرورة وجود خريطة صناعية واضحة حتى لا يكون هناك عرض أكبر من الطلب ما قد يؤدى إلى الكساد.

وشدد على أن أهم مطلب تقدم به رؤساء اللجان لـ«مدبولى»، هو إمكانية مناقشة مشروعات القوانين أمام اللجان النوعية المختصة بالمجلس بحضور الوزير المختص، قبل إرسالها لمجلس الوزراء، مبينًا أن رئيس الوزراء رحب بالمقترح ووعد بتنفيذه.

المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن اللقاء تضمن مناقشة شكل وأُطر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتنسيق بينهما، وآليات التنسيق بين اللجان النوعية والوزارات المختلفة والمحافظين، وبين أعضاء مجلس النواب والمحافظين أيضًا.

وأضاف «سمير» أن اللقاء تضمن المطالبة بعقد اجتماعات مصغرة بين رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة ورؤساء اللجنة النوعية بمجلس النواب والوزراء المختصين ورئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى وعد بعقد مزيد من اللقاءات الدورية. وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا اللقاء أسهم فى تحقيق مزيد من التواصل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، لافتًا إلى أنه فى حالة تكرارها بشكل دورى على مستوى أعضاء اللجان- بأن تجتمع كل لجنة ورئيسها على حدة مع الوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء- سيسهم هذا الأمر بشكل أكبر فى التوصل إلى حلول جذرية لجميع المشكلات التى تواجه الدولة فى العديد من القطاعات المختلفة. وكشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن اللقاء تضمن مناقشة مخرجات تقارير اللجان النوعية، إضافة إلى مشروع «حياة كريمة»، والاتفاق على توفير وظائف مستدامة لأهالى القرى، مشيرًا إلى أن اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان الفرعية يستهدف حل مشكلات المواطنين فى المقام الأول.

وأكمل «السجينى»: «تطرقت إلى ملف الإعلام، وأكدت أهمية وعى الوزراء بملفاتهم والاستجابة لمطالب وسائل الإعلام»، مؤكدًا أن البرلمان داعم للرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطته للتصدى لأزمة الزيادة السكانية.