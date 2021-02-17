المفوضية الأوروبية توافق على شراء 300 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على توقيع عقد ثاني مع شركة "مودرنا" الطبية لشراء 300 مليون جرعة إضافية من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا.وذكر بيان للمفوضية الأوروبية، أنه بموجب العقد سيتم شراء 300 مليون جرعة نيابة عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (150 مليون يتم تسليمها خلال العام الجاري، وإمكانية شراء 150 مليون إضافية عام 2022)، كما ينص العقد الجديد على إمكانية التبرع باللقاح للدول منخفضة ومتوسطة الدخل أو إعادة توجيهه إلى دول أوروبية أخرى.ويعتمد التعاقد مع "مودرنا" على مجموعة واسعة من اللقاحات التي سيتم إنتاجها في أوروبا، بما في ذلك العقود الموقعة بالفعل مع شركات فايزر وبيونتيك وسانوفي جي اس كي، واسترازينيكا وغيرها من الشركات، وستضمن مجموعة اللقاحات المتنوعة هذه حصول أوروبا على 2،6 مليار جرعة، بمجرد إثبات أن اللقاحات آمنة وفعالة.من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "نؤمن 300 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة موديرنا، والذي يستخدم بالفعل للتطعيم في الاتحاد الأوروبي.. وهذا يقربنا من هدفنا الرئيسي وهو ضمان حصول جميع الأوروبيين على لقاحات آمنة وفعالة في أسرع وقت ممكن، وتابعت "من خلال مجموعة تصل إلى 2،6 مليار جرعة، سنتمكن من توفير اللقاحات ليس لمواطنينا فحسب، بل لجيراننا وشركائنا أيضًا".فيما أوضحت المفوض الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس، أنه "من خلال هذا العقد الجديد مع شركة موديرنا، فإننا نضيف 300 مليون جرعة أخرى من لقاح آمن وفعال مصرح به.. ما يمثل خطوة أخرى نحو توفير الوصول السريع إلى لقاحات آمنة وفعالة للمواطنين في أوروبا وخارجها على مدار هذا العام. العقد مهم ليس فقط لاحتياجات الاتحاد الأوروبي على المدى القصير، ولكن أيضًا لعملنا المستقبلي للحد من الانتشار السريع للمتغيرات الجديدة".ووفقا للبيان، فإن المفوضية اتخذت قرار دعم هذا اللقاح بناءً على تقييم علمي وووفق التكنولوجيا المستخدمة وخبرة الشركات في تطوير اللقاح وقدرتها الإنتاجية لتزويد الاتحاد الأوروبي بأكمله، فضلًا عن قدرتها على تطوير لقاح محتمل ضد متغيرات فيروس كورونا.وكانت المفوضية الأوروبية قدمت في 17 يونيو الماضي استراتيجية أوروبية لتسريع تطوير وتصنيع ونشر لقاحات فعالة وآمنة ضد كوفيد-19، في مقابل الحق في شراء عدد محدد من جرعات اللقاح في إطار زمني معين، إلا أنها تعرضت مؤخرا لانتقادات بسبب التأخر في توفير اللقاحات لدول الاتحاد الأوروبي.