السعودية وإيطاليا يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بإيطاليا لويجي دي مايو،عددا من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس "، أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات.