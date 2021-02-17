تردد قناة أون سبورت on sport الجديد 2021.. وكيفية التركيب





يبحث الملايين من محبي الرياضة عن تردد مجموعة قنوات أون سبورت on sport عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لمتابعة أهم المباريات في البطولات العالمية على 10853 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 وجودة SD حيث أصبحت هى نافذة يمكن من خلالها متابعة مباريات البطولات الرياضية مصحوبة بتعليق عربي لكافة المباريات الأجنبية.





كيفية ضبط تردد قناة أون سبورت عبر النايل سات





يمكن للراغبين في متابعة البطولات الرياضية المحلية والعالمية ضبط تردد مجموعة قنوات أون سبورت on sport عبر القمر الصناعي المصري نايل سات بإتباع الخطوات التالية:-





اختيار القائمة Menu من الريموت كنترول المتحكم في التليفزيون





الضغط على زر التركيب Installation في الريموت كنترول





اختيار تركيب يدوي Menu Installation





اختيار قمر النايل سات من قائمة الأقمار الصناعية





كتابة تردد القناة السابق





الضغط على زر ok





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نبذة تعريفية عن مجموعة قنوات أون سبورت





يذكر أن مجموعة قنوات أون سبورت نشأت عقب إندماج تايم سبورت و أون سبورت في مارس 2020 تقدم محتوى ترفيهي رياضي تستهدف الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حيث تقدم محتوى رياضي مميز مصحوب بتحليلات احترافية وتقارير وتغطيات حصرية للمباريات سواء على المستوى المحلي أو العالمي لذلك تسعى إلى تحقيق جودة عالية في الصوت والصورة بتغير ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات حيث احتل تردد قناة أون سبورت on sport الجديد 2021.. وكيفية التركيب نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية



