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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الناتو يطالب وزراء دفاع الحلف بتكثيف أنشطة الردع

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:11 م
الناتو
الناتو
وكالات
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طلب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، من وزراء دفاع الحلف، اليوم الأربعاء، ضخ المزيد من الأموال لتعزيز أنشطة الردع والدفاع المشترك، في إطار خطة إصلاح طويلة المدى.

وقال ستولتنبرج إن التعزيز سيدعم عمليات الانتشار التي يقوم بها الحلف في الجانب الشرقي المواجه لروسيا، والحماية الجوية والانتشار البحري والمناورات المشتركة.

ويعد الاقتراح جزءا من حزمة أوسع من أفكار الإصلاح التي يقدمها ستولتنبرح إلى الوزراء لمناقشتها بشكل مبدئي في اجتماع، اليوم الأربعاء، وهو أول اجتماع منذ تولي إدارة جديدة مقاليد الأمور في الولايات المتحدة.

وستساعد دفعة الاستثمار أيضًا في موازنة التكاليف بين الحلفاء داخل الحلف الذي يضم 30 دولة عضو، وفقا لستولتنبرج، وهو محل خلاف متكرر بين الولايات المتحدة، صاحبة الإنفاق الضخم، والحلفاء الآخرين، خاصة ألمانيا، ويشمل جدول أعمال الاجتماع قضية تقاسم الأعباء وهي قضية شائكة.

وقبل فترة وجيزة من بدء المحادثات، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور إنها ترحب بالأفكار، دون الخوض في التفاصيل الدقيقة.

وقالت الوزيرة "بصفتنا ألمانيا، لدينا مصلحة كبيرة في دفع هذه العملية إلى الأمام خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وإذا سارت المقترحات بشكل جيد، يمكن أن يتبناها قادة حلف الناتو في قمة هذا العام، رغم عدم تحديد موعد لها بعد.

كما رحبت كرامب كارينباور بالاجتماع الأول مع نظيرها الأمريكي الجديد، وزير الدفاع لويد أوستن، قائلة "نرى جميعًا فرصة كبيرة لبداية جديدة في العلاقات عبر الأطلسي".

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