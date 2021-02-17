لبنان: 60 وفاة و2479 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان، اليوم الأربعاء، إلى 346063 بعد تسجيل 2479 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى4152.وبدأت يوم الأحد الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان بعد وصول الدفعة الأولى من لقاح "فايزر" يوم السبت الماضي إلى بيروت، وتتضمن حوالي 28 ألفا و500 لقاح.