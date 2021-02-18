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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

وطن بيحمى ولاده.. الدولة تدعم الأطباء: معاشات استثنائية للشهداء.. زيادة البدلات والحوافز.. وأولوية فى التطعيم

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:01 ص
أطباء مصر
أطباء مصر
سارة سعودى - فاتن خديوى
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تواصل الدولة دعمها الأطقم الطبية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يفوت مناسبة إلا ويوجه التحية والتقدير للشهداء الذين رحلوا عن الحياة خلال مواجهتهم جائحة كورونا، وأيضًا للذين يكافحون فى أماكن عملهم بالمستشفيات والمراكز الصحية لهزيمة هذا الوباء، وكان آخر تلك الإشادات خلال افتتاح الرئيس المجمع الطبى بالإسماعيلية قبل يومين.
تطعيم الأطباء
تطعيم الأطباء
وترجمت الدولة، ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، ذلك التقدير للأطقم الطبية منذ بدء الجائحة، بتوفير أفضل سبل الحماية من العدوى، وفور وصول الدفعات الأولى من لقاح الفيروس وضعت الوزارة ضمن أولوياتها تطعيم الأطقم داخل المستشفيات التى تستقبل حالات الإصابة.
وتقرر منح شهداء الأطباء «معاش شهداء» ما وفر لأسر ضحايا كورونا معاشًا يصل إلى ٦٠٠٠ جنيه، واتفقت نقابة الأطباء مع اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسامى عبدالهادى، نائب رئيس الهيئة، على أن يبلغ المعاش ٨٠٪ من الحد التأمينى، وإزالة أى عقبات تعرقل عملية الصرف، وجرى الاتفاق على أن يكون معاش الشهداء من الأطباء لعام ٢٠٢٠، ٥٦٠٠ جنيه، على أن يصبح معاش الشهداء عام ٢٠٢١، ٦٠٠٠ جنيه.
وفى مارس ٢٠٢٠، وجه الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة ٧٥٪ عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين فى المستشفيات الجامعية، بتكلفة إجمالية قدرها نحو ٢٫٢٥ مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.
ووجه أيضًا بصرف مكافآت استثنائية لكل العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق «تحيا مصر».
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
وكرم الرئيس السيسى فى مايو الماضى شهداء الجيش الأبيض الذين فقدوا حياتهم أثناء تقديمهم خدمة الرعاية العلاجية بالعزل الصحى فى مختلف محافظات مصر، بتقديم هدايا وباقات زهور لأسرهم، ووجه الشكر لهم على بذل أرواحهم فداءً للوطن.
كما أناب الرئيس وكلاء وزارة الصحة فى مختلف المحافظات، لتكريم عدد من شهداء الجيش الأبيض، من الأطباء وطواقم التمريض والإداريين والعاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية، حيث تم منحهم مبالغ مالية وهدايا عينية شملت أجهزة وحلويات العيد وباقات ورد.
كما وجه الرئيس بإطلاق أسماء شهداء الأطقم الطبية من وزارتى التعليم العالى والصحة على الشوارع والمدارس.
وفى مطلع أبريل الماضى، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس كلف برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، بدلًا من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩.
وأضاف الوزير أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا لنحو ١٢ ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا، موضحًا أنه تمت على الفور إتاحة ١٠٠ مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوزيعها على تلك المستشفيات لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة.
تدريب الأطباء
تدريب الأطباء
ووفرت وزارة الصحة فرصًا لحصول الأطباء على الدراسات العليا، حيث كان يحصل عليها فى الماضى نحو ٥٥٪ فقط من الأطباء، بالإضافة إلى قضاء الطبيب مدة زمنية من ٧ إلى ٨ سنوات لحصوله على مؤهل «مساعد إخصائى».
وبعد أن فعلت الوزارة نظام تدريب الأطباء والبرنامج التدريبى بالزمالة المصرية أصبح ١٠٠٪ من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا، كما يمكن للطبيب الحصول على مؤهل «إخصائى» من ٣ إلى ٥ سنوات.
وأكدت الوزارة أن التكليف فى برنامج الزمالة المصرية، سيكون على تخصص معين، معلنة عن إنشاء أول منصة تعليم إلكترونية «LMS» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال بنك المعرفة بتكلفة ٣٠ مليون جنيه، لإتاحة برامج التدريب بالزمالة المصرية لكل الأطباء الملتحقين بالزمالة.
وجرى اعتماد الكثير من برامج الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية وربطها بالمنصة الإلكترونية للتعليم الطبى، حيث وصل عدد المتدربين فى عام ٢٠٢٠ إلى ٣٥٩٣ طبيبًا من إجمالى ٦٢٠٠ طبيب مستهدف خلال ٧ سنوات، بالإضافة إلى ٦٩٨٦ طبيبًا تم قبولهم للتدريب، كما تمت زيادة السعة التدريبية إلى ٢٥١٥ من ضمن ٣٥٧٧٧ مستهدفًا خلال ٧ سنوات.
كما جرى تحسين منظومة الأجور داخل منظومة التأمين الصحى الشامل للأطباء والاستشاريين، والتى وصلت إلى ٢٠ ألف جنيه شهريًا لعدد من التخصصات.

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