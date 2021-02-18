رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وموعد تطبيق الغرامة ورفع الخدمة
الخميس 18/فبراير/2021 - 05:58 ص
الدستورطباعة
يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد تطبيق الغرامة ورفع الخدمة، هروبا من الغرامات المالية التي تفرضها الشركة المصرية للاتصالات، على عملائها الذين تخلفوا عن دفع فواتير التليفون الأرضي خلال فترة المهلة التي حددتها الشركة.
2 - الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة من خلال الرابط التالي:- (من هنا).
3 - اتصل عبر خط فوادفون بكود "*9*100#".
- كتابة القيمة المراد دفعها للحصول على كارت الدفع أونلاين.
- تصل رسالة نصية عبر هاتف المحمول بها بيانات كارت الدفع.
- أدخل بيانات الماستر كارد للدفع أون لاين.
- سجل كود التأمين المكون من ثلاث أرقام.
- الضغط دفع وسيتم سحب قيمة المبلغ لسداد الفاتورة المراد سدادها.
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضيوننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرابط التالي:- (من هنا).
موعد تطبيق الغرامة ورفع الخدمة التليفون الأرضيوحددت الشركة المصرية للاتصالات مهلة تصل إلى شهر من تاريخ إصدار فاتورة التليفون الأرضي قبل قطع الخدمة والانترنت المنزلى، كما حددت قيمة الغرامة التي فرضتها على المتخلفين عن دفع الفاتورة خلال فترة المهلة المحددة بـ10 جنيهات كحد أدنى أو بنسية 1.5 % من قيمة الاشتراك الربع سنوى، التي يجب سددها بالإضافة إلى قيمة الفاتورة عبر وسائل الدفع الالكتروني التي حددتها الشركة:- (محافظ الدفع الإلكتروني أو مكاينات الدفع الإلكترونية أو بطاقات الإئتمان والفيزا)، أو من خلال أحدى الفروع وذلك لاستعادة خدمة التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت المنزلى.
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضى1 - مراكز الشركة المصرية للاتصالات (السنترالات).
2 - الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة من خلال الرابط التالي:- (من هنا).
3 - اتصل عبر خط فوادفون بكود "*9*100#".
- كتابة القيمة المراد دفعها للحصول على كارت الدفع أونلاين.
- تصل رسالة نصية عبر هاتف المحمول بها بيانات كارت الدفع.
- أدخل بيانات الماستر كارد للدفع أون لاين.
- سجل كود التأمين المكون من ثلاث أرقام.
- الضغط دفع وسيتم سحب قيمة المبلغ لسداد الفاتورة المراد سدادها.
يهمك أيضًا |
خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين
4 - خدمة فورى.
5 - خدمة خدماتي.
6 - مكاتب البريد.
7 - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي
4 - خدمة فورى.
5 - خدمة خدماتي.
6 - مكاتب البريد.
7 - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي