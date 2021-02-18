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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وموعد تطبيق الغرامة ورفع الخدمة

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:58 ص
التليفون الأرضى
التليفون الأرضى
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد تطبيق الغرامة ورفع الخدمة، هروبا من الغرامات المالية التي تفرضها الشركة المصرية للاتصالات، على عملائها الذين تخلفوا عن دفع فواتير التليفون الأرضي خلال فترة المهلة التي حددتها الشركة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرابط التالي:- (من هنا).

موعد تطبيق الغرامة ورفع الخدمة التليفون الأرضي

وحددت الشركة المصرية للاتصالات مهلة تصل إلى شهر من تاريخ إصدار فاتورة التليفون الأرضي قبل قطع الخدمة والانترنت المنزلى، كما حددت قيمة الغرامة التي فرضتها على المتخلفين عن دفع الفاتورة خلال فترة المهلة المحددة بـ10 جنيهات كحد أدنى أو بنسية 1.5 % من قيمة الاشتراك الربع سنوى، التي يجب سددها بالإضافة إلى قيمة الفاتورة عبر وسائل الدفع الالكتروني التي حددتها الشركة:- (محافظ الدفع الإلكتروني أو مكاينات الدفع الإلكترونية أو بطاقات الإئتمان والفيزا)، أو من خلال أحدى الفروع وذلك لاستعادة خدمة التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت المنزلى.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضى

1 - مراكز الشركة المصرية للاتصالات (السنترالات).
2 - الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة من خلال الرابط التالي:- (من هنا).
3 - اتصل عبر خط فوادفون بكود "*9*100#".
- كتابة القيمة المراد دفعها للحصول على كارت الدفع أونلاين.
- تصل رسالة نصية عبر هاتف المحمول بها بيانات كارت الدفع.
- أدخل بيانات الماستر كارد للدفع أون لاين.
- سجل كود التأمين المكون من ثلاث أرقام.
- الضغط دفع وسيتم سحب قيمة المبلغ لسداد الفاتورة المراد سدادها.

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خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين
4 - خدمة فورى.
5 - خدمة خدماتي.
6 - مكاتب البريد.
7 - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي

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