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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مناقصة لتنفيذ شبكة طرق الحي الثالث في قنا الجديدة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:15 م
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
علا العلاف
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خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الأربعاء، شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ أعمال شبكات الطرق لتنفيذ مناقصة أعمال شبكة الطرق بالحي الثالث بمدينة قنا الجديدة، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، على أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 3 آلاف جنيه.

أضاف الاتحاد أن العطاء يقدم بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي يصل 1.500 مليون جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.

وتابع أن جلسة الاستفسارات تعقد الأحد 7 مارس 2021 بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الأحد 21 من ذات الشهر بمقر الجهاز، لافتًا إلى أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الأولي أعمال الطرق وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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