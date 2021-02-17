مصطفى درويش يتعاقد على بطولة «زى البيت الوقف» أمام زينة

كشف الفنان مصطفى درويش، عن تعاقده على بطولة مسلسل "زي البيت الوقف" والذي تقوم ببطولته الفنانة زينة، ومن المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وعبر "درويش" عن سعادته بالعمل في المسلسل، مشيرا خلال تصريحاته لـ"الدستور"، إلى أنه يحاول التوفيق بين أعماله الخاصة بالتصوير والتي ستظهر في شهر رمضان من بينها مسلسل ضد الكسر بطولة النجمة نيللي كريم.ومسلسل "زي البيت الوقف" وهو اسم مبدئي للعمل وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول العلاقات الأسرية والأحوال الزوجية مثلما يُطلق على السيدة المتزوجة وعلي خلاف مع زوجها ولم يقم بتطليقها "زي البيت الوقف".