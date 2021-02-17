سقوط القداسة.. التأسيس الجديد لـ«العقل العربى»

منذ ما يربو على قرنين من الزمان، بدأ انشغال المفكرين العرب بواقع التردى الحضارى الذى يرزحون تحت وطأته. أطر عريضة من البحث تشكلت تحت مظلة ذلك السؤال الرئيسى واستمرت على مدار السنوات الماضية، وعلى رأسها كان جدل التراث أو المعاصرة حاضرًا فى ساحة واسعة من الاستقطاب الأيديولوجى الذى لا يتوقف.إلى أى مدى أثرت الجدالات الفكرية تلك على توجهات الجيل الجديد فى الألفية الثالثة وخياراته؟ وما حدود تأثير المفكر فى واقع يموج بالصراعات والاضطرابات ويحيا فى كنف سياقات مخالفة لتلك التى نبتت فيها مشاريع واجتهادات الفكر العربى على مدار قرنين؟ وكيف يمكن استيعاب تلك الجهود الفكرية بما يمكننا من تجاوز انقساماتها وتدشين حقبة جديدة تعى متغيرات الواقع الجديد؟تتطلب اللحظة الراهنة رؤية فكرية جديدة تجافى عهد مضى وتنطلق من فهم واستيعاب لتغيرات الواقع المتسارعة فى الألفية الثالثة، ربما هى لحظة تتطلب «الكف عن تقديس الأفكار» كما تحدث عنها المفكر اللبنانى على حرب فى كتابه «حديث النهايات: فتوحات العولمة ومآزق الهوية»، فـ«السجالات العنيفة بين العلمانيين والأصوليين، تنتمى إلى عهد إنسانى آخذ فى الزوال، ولم تعد المسألة اختيارًا بين التدين والتعلمن، بل أن نكف عن تقديس الأفكار لكى ننخرط فى تشكيل فضاء فكرى جديد، بعد أن أُرهق الإنسان من عبادة الأصول والنماذج والنصوص».«مرايا الأنا ونافذة الآخر»كريم الصياد: المفكر العربى يطرح حلولًا لا تلائم الواقعمرحلة جديدة مفارقة لما تم إنجازه من مشروعات فكرية يتعين تدشينها إثر التحولات التى شهدها العالم العربى عقب الثورات وما رافقها من ظواهر ومتغيرات، مرحلة تعد هى الثالثة فى مسيرة الفكر العربى بعد أن بدأت المرحلة الأولى بمشروعات لمفكرين، مثل الطهطاوى والأفغانى والكواكبى ومحمد عبده، والتى استمرت حتى نكسة يونيو، ومرحلة ثانية بدأت من تلك النهاية حتى بدايات الألفية الجديدة.فى كتاب «مرايا الأنا ونافذة الآخر- دراسات فى الفكر العربى المعاصر»، الصادر حديثًا عن «دار نيو بوك للنشر والتوزيع» للباحث كريم الصياد، مُدرس الفلسفة بجامعة القاهرة، والذى يتضمن عددًا من الدراسات المكتوبة خلال العشرة أعوام الماضية- يُقدِّم الكاتب نظرة بانورامية على منجز الفكر العربى خلال قرنين من الزمان، ويُحلل موقع المشروعات الفكرية العربية فى الوقت الراهن، لا سيّما بعد ولوج حقبة جديدة ذات ملامح مختلفة مع قيام الثورات العربية، وما نجم عنها من قضايا وإشكاليات ملحّة جعلت النظرة النقدية لما خطته أقلام المفكرين على مدار السنوات ضرورة لفهم موقع تلك المشروعات فى إطار تحولات الواقع المتسارعة.خطر الاستقطابيرى الكاتب أنه فى ظل تلك الفترة المضطربة التى تمر بها البلدان العربية إثر تغييرات سياسية فارقة، بدا من الضرورى تجاوز الفكر العربى ومشروعاته لعدة أسباب؛ فقد اكتمل أغلب تلك المشاريع كمشروعات أدونيس وعابد الجابرى وحسن حنفى وحسين مروة والطيب تيزينى ومحمد أركون ومحمود طه وفؤاد زكريا ومراد وهبة، كما اكتملت المحاولات التى لم تتوصل إلى بنية مشروع متكامل كمحاولات نصر أبوزيد وعلى مبروك وعبدالله النعيم وغيرهم.ومع أن تلك المشاريع قد اكتملت وتبلورت فى مرحلة ما قبل الثورات العربية، فإن أثرها فى تلك الفترة المفصلية كان محدودًا حسبما يشير الكاتب، فالشباب الثائرون تأثروا بأفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير أكثر مما تأثروا بأطروحات القومية والتقدمية واليسار الإسلامى.من جهة أخرى، فإن حالة ما بعد الربيع العربى باتت ذات ملامح خاصة ومختلفة عما سبقها فى سنوات بزوغ مشاريع الفكر العربى، فمع انهيار الأنظمة وتداعى بعض الحضارات وهيمنة الشعور بانعدام الأمان تعززت العدمية الخلقية والمعرفية، كما أسهمت التطورات فى تقنية المعلومات فى إحداث حركة، لكنها ظلت دون ثوابت معرفية أو قيمية. وهو ما يجعل السؤال حول أهمية استدعاء تلك المشروعات فى ظل الواقع الراهن منطقيًا.يفرض الوضع العربى المضطرب أسئلة فكرية مُلحة كسؤال الهوية، وسؤال الإصلاح الدينى وإمكانات تحقيقه، وسؤال الإرهاب، كما طرحت الشك فى دور المفكر العربى المعاصر الذى لم يكن له دور جوهرى فى الثورات، فأزمة الفكر العربى المعاصر تمثّلت فى دورانه إلى ما لا نهاية حول الحلول المثالية دون الإقرار اللازم بالحدود الاجتماعية.يرى «الصياد» أن حقبة ما بعد الفكر العربى الراهنة تتصف بوجود جيل يعرف بالتجربة التاريخية الواقعية خطر الاستقطاب الإسلامى والعلمانى، جيل لديه إشكالات وسياق فكرى مختلف يتحرك فيه، ويظهر فيه سؤال الواقع بشكل مباشر، بينما يختفى إلى حد كبير فيه سؤال الأيديولوجيا، سواء كانت حداثية غربية أو تراثية، ما يعنى تجاوز سؤال الموروث والوافد أو التراث والحداثة الذى تحرك فيه الفكر العربى المعاصر بأسره.إشكاليات فكريةتعرض الكاتب إلى عدد من الإشكاليات التى انشغل بها الفكر العربى على مدار تاريخه، على رأسها إشكالية الهُوية التى نبتت فى ظل الاستعمار الغربى لبلدان عربية، وقد تنوعت المعالجات لتلك القضية بين التوجهات الإسلامية والعلمانية والقومية، كما حاول البعض التأكيد على هوية بديلة عن الإسلامية والعربية هى المصرية أو المتوسطية مثلما فعل طه حسين.برزت تلك الإشكالية منذ كتابات رفاعة الطهطاوى، عقب رحلته إلى باريس، وفى المرحلة التالية للطهطاوى، انقسم الفكر العربى الحديث إلى تيارات علمانية واتجاهات إسلامية إصلاحية، وهو ما أدى إلى تبلور إشكالية التراث والحداثة فى الفكر العربى الحديث.يلفت الكاتب إلى أنه بعد هزيمة العرب فى نكسة ١٩٦٧، وتراجع المشروعات الاشتراكية والقومية، ظهرت الحركات الإسلامية باعتبارها آخر أشكال المقاومة ضد الاستعمار والتدخل الأجنبى، وحظيت جراء ذلك بدعم يساريين وقوميين عرب من جيل الخمسينيات والستينيات، وهو ما أوقع الفكر العربى المعاصر فى أزمة بسبب دعمه المرحلى لما هو مختلف عنه أيديولوجيًا.من جهة أخرى، يتعرض الكاتب للطرح العلمانى الذى برز فى العقدين الأخيرين من القرن العشرين عبر ثلاث أطروحات متعارضة؛ بين داعية للعلمانية باعتبارها نظرية فى المعرفة عند مراد وهبة، وناقدة للعلمانية عند المسيرى، وتأصيل للعلمانية فى التراث الإسلامى عند حسن حنفى. وفى كل الأحوال تحوّلت العلمانية فى العالم العربى إلى هوية للأنا والآخر داخل الوطن الواحد، ما أدى إلى تشكل العلمانية كطائفة جديدة فى قائمة الطوائف المتصارعة.ويلفت الكاتب إلى اختلاف فى الاهتمام الفكرى بين المشرق والمغرب، قد اتضحت ملامحه؛ فالمغرب العربى، بسبب تعرضه للاحتلال الفرنسى لمدة طويلة، واطلاع المفكرين فيه على المنتج الفلسفى الغربى بدرجة أكبر، قد اهتم بالحداثة فى صورتها الغربية، وبالنقد الجذرى كأعمال المفكر المغربى محمد عابد الجابرى، والمفكر الجزائرى محمد أركون، بينما اهتم المشرق العربى بصورة أكبر بالتراث الإسلامى، نظرًا لفترة الانكفاء على الذات والعزلة اللغوية، مثلما نجد فى مشروع المُفكر المصرى حسن حنفى.تغيير الثقاقةعلى مدار العقود الماضية، قدّم الفكر العربى معالجات تشتبك مع التحولات الاجتماعية، وانشغل بعدد من الموضوعات، على رأسها التراث والحداثة والتحول والتحديث والنهضة، لكن تناول تلك الموضوعات غلب عليه الاستقطاب العلمانى الإسلامى لهذا صُبغت المشاريع الفكرية العربية بصبغة الاختلاف والانقسام.ظل سؤال الوافد والموروث من الأسئلة المتكررة فى الفكر العربى، بدءًا من رفاعة الطهطاوى وحتى اليوم، وولدت مرحلة كاملة فى الفكر العربى المعاصر لقراءة التراث، مثل مشروعات أدونيس والجابرى وحسين مروة والطيب تيزينى وحسن حنفى، لكنها انطبعت بصيغ استقصائية، ما جعل الفكر العربى الإسلامى ينقسم إلى يمين إسلامى ليبرالى كما لدى عباس العقاد وإسماعيل الفاروقى ومصطفى محمود، ويسار إسلامى اشتراكى كما عند حسن حنفى ومحمود طه.يُنوه الكاتب بأنه فى الفكر العربى الإسلامى المعاصر ظهرت محاولات لإعادة بناء العلوم الإسلامية، وحظى علم التفسير بالاهتمام الأكبر من المفكرين العرب منذ أواخر القرن التاسع عشر، نظرًا لأن إشكالية هذا الفكر كانت هى كيفية الخروج من مرحلة العصر الوسيط الإسلامى إلى مرحلة حداثة إسلامية أو عربية.ويقول فى هذا الصدد: المشاريع الفكرية العربية المعاصرة لم تُقدِّم نقدًا حقيقيًا للعقل العربى الإسلامى، أى نقدًا لنظرية المعرفة والقيمة الغالبة الثابتة نسبيًا عند العرب والمسلمين، وآن الأوان لتقديم أطروحة نقدية نقية تتخلص من الأيديولوجيا لتمنحنا فهمًا موضوعيًا أفضل للعقل العربى الإسلامى.ويقوم المشروع النقدى بهذا المعنى على تجاوز خطرين: خطر الأدلجة الإيجابية أو السلبية، فلا ضرورة عند المفكر لأن يكون صاحب أيديولوجيا كى ينهض بمجتمعه، فهذا جهد أجيال متراكم.ويرى الباحث أن التخلص من الأصولية فى الحالة المصرية لن يأتى سوى من خلال فهم منطلقاتها وتقديم بديل ممكن عن طريق الإصلاح الثقافى، مشيرًا إلى أن البديل الإصلاحى للسلفية والإسلام السياسى فى الوقت الراهن هو التصوف الإسلامى الذى لا ينزع إلى التكفير أو الصدام بين الطوائف، معتبرًّا أنه «دون دعم الصوفية فى مصر لا يمكن أن يقوم تغيير حقيقى للثقافة المصرية والإسلامية عمومًا نحو خلخلة الأرضية الأصولية وإعادة الاتجاه نحو الحداثة دون التضحية بتعلق الجمهور بالهوية الإسلامية».«الفكر العربى وقضايا الحياة اليومية»كرم عباس: نشهد حراكًا فكريًا واجتماعيًا لم يصل بعد إلى النضج الكافىيسعى الباحث كرم عباس، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، فى كتابه الجديد «الفكر العربى وقضايا الحياة اليومية»، الصادر عن «الهيئة العامة لقصور الثقافة»، لمقاربة إشكاليات وقضايا الحياة اليومية فى الوقت الراهن عبر الاستفادة من جهود الفكر العربى فى مرحلته الأولى لا سيما لجهة تناوله لقضايا معيشية، متجاوزًا فى ذلك الكثير من المعضلات النظرية فى الجهود الفكرية العربية.يناقش الكتاب عددًا من القضايا اليومية التى تمس شتى فئات المجتمع باختلاف وعيها وثقافتها كالفقر والزواج والتعليم والعلم، من خلال مُقاربة ما أوضحه المُفكرون الأوائل بصدد تلك القضايا فى إطار واقعهم والسياق الثقافى والاجتماعى السائد حينها، وما نحتاج إلى استدعائه من تلك المقاربات فى واقعنا المضطرب الراهن، لا سيما أن الإشكاليات ذاتها لا تزال حاضرة بدرجة كبيرة.ويشير الباحث فى كتابه إلى أن الفكر العربى منذ النهضة الأولى انشغل بقضايا نهضة الدولة وإصلاح المجتمع، وكان أكثر انشغالًا بأفكار تمس الحياة اليومية، ورغم بساطة تلك الأفكار فإنها قد تُمثل أساسًا لتجاوز إشكاليات الفكر العربى وتكوين فلسفة للوعى الذاتى، عبر الخروج من القراءات الانتقائية والثنائيات الفكرية التى تلت النهضة الأولى التى وضعت الفكر العربى فى قوالب دينية وسياسية لم يكن لها أثر بارز فى الوعى الفردى.ويوضح الكاتب فى حديثه مع «الدستور» أن «التساؤل الأساسى لدى المفكرين الأوائل فى الفكر العربى هو: لماذا تطور الأوروبيون، وتخلف العرب؟ رفاعة الطهطاوى، والأفغانى، وشبلى شميل، وشكيب أرسلان، ومحمد عبده، وفرح أنطون، وغيرهم.. جميعهم قد حاولوا الإجابة عن هذا التساؤل رغم اختلاف تياراتهم الفكرية. ورغم مرور قرنين من الزمان ما زال التساؤل نفسه مطروحًا. والسبب فى ذلك هو أن المشكلات لم يتم حلها، والواقع لم يتم تغييره».ويتابع: تكرار التساؤل ليس جمودًا فى الفكر بقدر ما هو جمود فى الواقع الذى يُشكِّل هذا الفكر. الغرب نفسه كان مشغولًا بأسباب تأخره، وظل سؤاله مطروحًا لقرون طويلة حتى استطاع تجاوز أزمته التاريخية عبر استيعابه للعلوم والثقافات، وعبر إعادة تشكيل وعيه التكوينى والحضارى مرة أخرى.الدين والأزمةبدأت المشاريع الفكرية مع وعى عربى تفتّح على صدمة الاستعمار وما بيّنته من تفاوت لافت بين مجتمعات عربية تحيا فى مرحلة العصور الوسطى ومجتمعات حديثة ينتمى إليها المُستعمر، وهو ما دفع المفكرين العرب فى المرحلة الأولى إلى التركيز على مُتطلبات تكوين دولة عسكرية قوية قادرة على مقاومة الاستعمار وتجاوز الركود فى مناحى الحياة العلمية والفكرية والاجتماعية والسياسية.اتفق مفكرو عصر النهضة على إشكالية التردى الحضارى لكنهم اختلفوا على مُسبباته وسُبل علاجه، وكان سؤال الدين وموقعه فى تلك الأزمة حاضرًا بين أطروحات تدافع عن أن الدين ليس سببًا فى ذلك التخلف والتردى، وأخرى ترى أن النهضة الحقيقية تبدأ بتجاوز الطرح الدينى. وفى خضم ذلك الانشغال، ركزت الجهود الإصلاحية فى المرحلة الأولى من الفكر العربى على مجابهة التخلف الدينى وأفكار التطرف والجهل الشائعة فى المجتمع، والتأكيد على ضرورة تجاوز الجمود والخرافة، وفردية التجربة الدينية، وهو ما يشير الكاتب إلى ضرورة الاستفادة منه فى واقعنا الراهن لا سيما فى تأكيد المفكرين الأوائل على خطورة تحويل الدين إلى تجربة سياسية أو اجتماعية.نبتت الصراعات الفكرية آنذاك دون تقديم نظرة مُعمقة كافية لأسباب التقدم والتخلف التى تخضع بالأساس لسياقات ثقافية وحضارية وسياسية واجتماعية واقتصادية، كان الجمود فى الفكر الدينى أحد مظاهرها وليس مُسببًا لها، ليشتد صراع التجديد الدينى فى المرحلة الثانية فى الفكر العربى بما شهدته من صدامات ومواجهات أقوى جراء الوضعين السياسى والثقافى اللذين فُرضا آنذاك على المفكرين، وتلك الحالة من الاستقطاب يشدد الباحث على ضرورة تجاوزها فى الواقع الراهن المُتخم بقضاياه المُلحّة.التأكيد على أهمية العلوممن القضايا الأساسية التى اشتبك معها الفكر العربى فى مرحلته الأولى مسألة دور العلم وأهميته لتحقيق النهوض الحضارى المرجو، ولم يكن ثمة اختلاف على أهمية النهوض بالعلم للوصول إلى الوضع المُبتغى عبر الأخذ بمناهج العلوم الحديثة ودراستها ونقلها إلى المجتعات العربية، لكن العلمانية العربية فى نهضتها الأولى وضعت العلم مقابل الدين، وانبرت فى تعزيز ثنائية سلبية الدين وتقدمية العلم، متجاهلة فكرة أن العلم والدين آليتان يتعامل بهما الإنسان مع ذاته، وهدفهما جعل حياة الإنسان أفضل، والمشكلة فى الإنسان الذى يستخدم أى منهما فى التجهيل أو جعل حياته أفضل.وفى العصر الحديث لم يعد ثمة خلاف على أهمية العلم ودوره لكن الكاتب يُنوه بأن «مشكلة العلم فى العصر الحديث أنه يمكّن الإنسان من السيطرة على العالم والطبيعة، ويحول الطبيعة وفقًا لمفاهيم العلم فى العصر الحديث إلى آلة يمكن السيطرة عليها بفك شفرتها أو تفكيكها وإعادة جمع أجزائها مرة أخرى. يهتم العلم بسيطرة الإنسان على العالم ولكنه لا يهتم بسيطرة الإنسان على ذاته، وهنا مكمن الخطورة العلمية على حياة البشر والكوكب ككل، فالعلم خطر مُحدق ستكون نتائجه مهلكة للجنس البشرى ما لم تتم السيطرة عليه بوعى يراعى الإنسانية فى المقام الأول».المرأة والمجتمعحضرت قضايا المرأة فى خطاب المرحلة الأولى من الفكر العربى كجزء من متطلبات النهوض الشامل بالمجتمع، فلم يكن الاهتمام بقضايا المرأة موضوعًا مستقلًا فى الفكر العربى الحديث، ولم تنفصل قضية نهضة المرأة عن نهضة المجتمع والتعليم والدين والعلم والحرية، وهو ما يتعين الارتكاز عليه فى الوقت الراهن حسبما يشير الكاتب، فلا مجال للمقارنة بين جهود فكرية اهتمت بالمرأة كجزء من المجتمع وبين حركات نسوية راهنة تضع الاهتمام بالمرأة هدفًا رئيسيًا بمعزل عن قضايا المجتمع.يُبين الكاتب أن بعض الاتجاهات النسوية الراهنة تهتم بقضايا المرأة كأحد موضوعات الأجندة الغربية للفكر والثقافة العولمية، ليصير الهجوم على حال المرأة فى العالم العربى من جانب الغرب ليس هدفه إصلاح أحوالها بقدر ما يهدف إلى تحقيق أجنداته الخاصة، وهو ما يجعل استعادة جهود الرواد الأوائل ومنظورهم فيما يتعلق بتلك القضايا ضرورة لنظرة شمولية تهدف إلى إصلاح حقيقى للفرد والمجتمع.مصطلحات الاستهلاك السياسىيتطرق الكاتب إلى حضور قضية الديمقراطية فى الفكر العربى، فيلفت إلى أن إحدى المشكلات الأزلية فى الوعى العربى هى تمركزه حول ثقافة الاستبداد والارتكان الدائم إلى سلطة، سواء كانت سلطة النص، أو سلطة الأب، أو سلطة الشيخ، أو غير ذلك، فالتاريخ الطويل من الاستعمار جعل العقل العربى متمرسًا على العزوف عن المشاركة السياسية، لتصير فكرة الديمقراطية أحد مصطلحات الاستهلاك السياسى، وإحدى آليات الخداع للمواطن والوطن، فلا يزال العرب حتى اليوم مخدوعين بشعارات الديمقراطية الغربية، التى يرفعها الغرب فقط عند محاولات التحرش بأنظمة الحكم القومية.ملامح فكرية مغايرةيُبين أستاذ الفلسفة فى حديثه مع «الدستور» أن ثمة حالة من الحراك الفكرى والاجتماعى والثقافى ميّزت مرحلة ما بعد الثورات العربية، وهى حالة أكثر صدقًا وإنسانية عن النموذج القديم المُنشغل بسؤال الحداثة والعقلانية، لكن هذه الحالة لم تصل بعد إلى مرحلة النضج الكافى، وما زال أمام المفكرين وقت طويل حتى يتمكنوا من قراءة الواقع بشكل دقيق.ويُضيف: تشكّلت ثقافتنا العربية الحديثة عبر التوازى بين تيارين أساسيين، وهما: تيار متأثر بالغرب ومنبهر به، وتيار آخر غارق فى التراث حد الاستنزاف. هذان التياران ربما لم يلتقيا أو يتقاطعا نحو هدف مشترك أو غاية واحدة فى أى لحظة من لحظات تاريخنا الحديث، لهذا تتسم ثقافتنا بأنها ثقافة ثنائية القيمة، تتنازعها الازدواجيات والأيديولوجيات، وكأننا لا بد أن نختار أحدهما على حساب الآخر على طريقة الاختيار بين ما هو صواب وما هو خطأ، رغم أن الإيمان بأحد النقيضين لا يعنى بالضرورة رفض أو إقصاء أو استبعاد الآخر.وقد امتد هذا الإقصاء والاستبعاد إلى واقع الحياة نفسه، فأصبح الكل لا يسمع سوى صوته فحسب، وأصبحت الفردانية والانتهازية هما النمط القيمى المسيطر، وأى محاولة فكرية أو مشروع فكرى حقيقى لا بد أن يبدأ من تجاوز هذه الثنائيات، وأن يؤمن بأن الإصلاح يبدأ من القاعدة وليس من القمة، أى يبدأ من التعليم والأخلاق، والإيمان بتعدد الرؤى ووحدة الغايات والأهداف، وربما هذا ما حاول الكتاب أن يركز عليه بطرح قضايا كانت مهمشة فى القراءات الأخرى الرائدة للفكر العربى، كالتعليم، والزواج، والفقر، والمرأة، وغيرها.الفصام بين الفكر والواقعوينوه «عباس» بأن الثقافة العربية فى جانب كبير منها ثقافة عميقة ولها جذور تاريخية، لكنها فى الوقت نفسه ثقافة جافة، مجردة، مغرقة فى التنظير على حساب الروح والغاية. وعلى المفكرين والأكاديميين تبنى لغة سهلة ومألوفة، وعليهم التماس قضايا حقيقية تمس الإنسان الفرد فى حياته اليومية والواقعية. لا سيما أن الجمهور بات فريسة لكل ما هو هش وسطحى وزائف عبر وسائل الإعلام المرئية التى تفتح أبوابها لتشكيل وعى الشباب عبر كل ما هو قبيح من فنون فجة وتافهة.ويستطرد: ما يبدو عليه المجتمع الثقافى بأنه مجتمع نخبوى منغلق على ذاته ومنفصل عن الواقع، سببه فى المقام الأول حرمان المثقف من التواصل مع الجماهير، ومهما كان الدور الذى تلعبه وسائل التواصل الاجتماعى، إلا أنه يظل محدودًا ومقصورًا أيضًا على الفئة التى تجيد استخدام هذا النوع من الوسائل. فلا يملك المثقف وسيلة للتغيير سوى الكلمة، ومن ثم فإن إيجاد قناة تواصل بين المثقف الحقيقى والمواطن العادى المُستغرق فى مشكلاته اليومية مطلب جوهرى وضرورى.