مصرع شاب غرقًا في مياه نهر النيل بالغربية

لقي شاب في العقد الثاني من عمره ومقيم بقرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، مصرعه غرقا بمياه نهر النيل، وذلك أثناء اغتسال قدميه بالمياه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام يفيد بمصرع شاب يدعى "اسماعيل ج ح" يبلغ من العمر 22 سنة والمقيم بقرية سندبسط التابعة لمركز زفتى غرقا بمياه نهر النيل، وذلك أثناء اغتساله قدميه بالمياه فسقط ولم يتمكن أحد من إنقاذه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى زفتى العام.تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.