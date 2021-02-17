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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع إشغالات الباعة الجائلين في حملة مكبرة بمركز إطسا بالفيوم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:04 م
إشغالات الباعة الجائلين
إشغالات الباعة الجائلين
الفيوم - زينب علاء
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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا بالفيوم برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، حملة لرفع الاشغالات من شارع عمر بن الخطاب، وميدان إطسا، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والمحلات وتم فتح الطريق للمارة والسيارات، وتم إعادة حركة المرور لطبيعتها.

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا، أن أجهزة المركز لن تتهاون مع المخالفين، موضحًا أن الحملة التي نفذت اليوم الأربعاء، في العديد من شوارع وميادين مدينة اطسا لرفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الذين كانوا يحتلون أرصفة شارع وإعاقة سير المارة والسيارات.

وأضاف أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة لرفع كافة الإشغالات والمرافق، والحد من انتشار الباعة الجائلين بكافة الشوارع العشوائية في قرى ومركز إطسا، ورفع جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.

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