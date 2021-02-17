ارتفاع مبيعات التجزئة في أمريكا

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي بأكثر من التوقعات بعد تراجعها خلال الشهر السابق.وقالت الوزارة في تقريرها إن مبيعات التجزئة زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر5% بعد تراجعها في الشهر السابق بنسبة 1%، وفقا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون ارتفاع مبيعات التجزئة خلال يناير الماضي بنسبة 1ر1% بعد تراجعها بنسبة 7ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.وفي حال استبعاد مبيعات السيارات ومكوناتها، فإن مبيعات التجزئة ترتفع خلال يناير الماضي، بعد تراجعها بنسبة 8ر1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة بدون حساب مبيعات السيارات وقطع غيارها بنسبة 1% خلال يناير الماضي بعد تراجعها بنسبة 4ر1% خلال ديسمبر الماضي وفقا للبيانات الأولية.