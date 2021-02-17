فتوح يؤكد أهمية تدشين مصانع خاصة بمستلزمات الإنتاج

ثمّن المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودورها في النهوض بحياة الشعب المصري.وقال فتوح، لـ"الدستور"، إن الحكومة المصرية قامت بالحفاظ على الاقتصاد المحلي بطريقة احترافية، وذلك يرجع إلى فضل إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، ونحن الآن نشعر بنتائج ثمارها.أكد عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية الاهتمام بإنشاء مصانع خاصة بمستلزمات الإنتاج خلال الفترة المقبلة التي تحتاجها الصناعات الكبيرة بدلًا من استيرادها من دول شرق آسيا.