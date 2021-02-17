توقيع اتفاقية مشتركة بين السياحة العربية والبحرين

منحت منظمة السياحة العربية وسامها من الدرجة الأولى للمهندس هاني سالم سنبل- الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك تقديرًا وعرفانًا لدعم التعاون المشترك فيما بين المنظمة والمؤسسة والذي توّج بتنفيذ الكثير من البرامج التدريبية لدعم قطاع السياحة في العالم العربي مما نتج عنه تدريب أكثر من 10 آلاف متدرب يعملون بالقطاعين الحكومي والخاص.جاء ذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني- بمقر المنظمة ورئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد.من جهة أخرى، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك فيما بين المنظمة والمؤسسة برعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين رئيس المجلس الوزاري العربي للسياحة الدورة ٢٣ والتي تهدف إلى وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل المساهمة في تنمية قطاع السياحة في المنطقة العربية بصفة عامة والدول الأقل نموا بصفة خاصة.وأشار الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بهذه المناسبة إلى أننا نسعد اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية التي من خلالها سيتم تقديم العديد من البرامج والاستشارات التي تخدم وتدعم صناعة السياحة بالوطن العربي وخاصة للدول الأقل حظا على مستوى القطاعين العام والخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة وأيضا العاملين بهذه الصناعة الهامة الذين تأثروا كثيرا بسبب جائحة كورونا.وأشاد المهندس هاني على أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها لبناء شراكة إستراتيجية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمنظمة العربية للسياحة للتعاون خاصة في الظروف الحالية حيث تأثر قطاع السياحة بشدة من تداعيات انتشار وباء كورونا والمنطقة العربية التي أصبحت مطالبة بتعزيز التجارة في السلع والخدمات، أكثر من أي وقت مضى، للمساهمة في التعافي من هذا الانكماش المترتب عن الجائحة.ومن هذا المنطلق، تضمنت الاتفاقية خطة تنفيذية لعدة أنشطة ومشاريع سيتم تصميمها في القريب العاجل أهمها:1. تصميم وإعداد وتنفيذ دورات تدريبية لتنمية وتطوير العاملين في القطاع السياحي في الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.2. العمل على إمكانية إنجاز مشروع إقليمي في قطاع السياحة تحت إشراف المنظمة العربية للسياحة ضمن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0 ).3. دعم المنظمة العربية للسياحة لجهود المؤسسة لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ( الأفتياس 2.0 )خلال سنة 2021.4. التعاون في تنفيذ مشروع دعم فني لإحدى الدول العربية في مجال السياحة (جيبوتي – السودان – جزر القمر – فلسطين).5. المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وتقديم الرعايات المختلفة، بالإضافة للتعاون في مجالات التجارة الإلكترونية المتعلقة بالسياحة والسفر والأنشطة المتممة لها.