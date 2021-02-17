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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يشارك فى اجتماع مكتب قمة الاتحاد الأفريقى بحضور ماكرون

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:18 م
السيسي
السيسي
وسام عطية
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شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرؤساء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، حسبما جاء في بيان عاجل عبر قناة TEN الإخبارية، إن الاجتماع تناول مناقشة سبل توفير لقاحات فيروس كورونا، وكيفية دعم نظم الرعاية الصحية الأفريقية، وشهد الاجتماع التوافق حول ضرورة تعزيز التضامن والتكاتف بين الشعوب والحكومات الأفريقية من أجل السيطرة على انتشار جائحة كورونا والحد من تداعياتها السلبية، وذلك من خلال التنسيق المتبادل لإيجــاد حلــول وترتيبــات مبتكــرة وفعالة لتوفير اللقاحات لجميع دول القارة.
وأكد الرئيس السيسي أن جائحة كورونا كشفت ضرورة تحقيق عدالة توزيع اللقاحات بالتوازي مع تعزيز النظم الصحية وذلك لتمكينها من القيام بدورها في الرعاية الصحية ومن ثم المساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي، مشددا على أهمية منح الأولوية لضمان حصول القارة الأفريقية على حصة كافية من اللقاحات بأسعار تفضيلية تلبى احتياجات شعوبها، مع استمرار المشاورات مع الشركات العالمية المطورة للقاحات للتعاون في إنتاج تلك اللقاحات على المستوى القاري.

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