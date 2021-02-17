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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: حالتا وفاة و178 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:00 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء، 178 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 111 ألفا و247 حالة.

وكشف جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي عن رصد حالتي وفاة جديدتين ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2947.

وأشار فورار، إلى تعافي 178 حالة جديدة ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 76 ألفا و489 بينما يتواجد 21 مريضا في العناية المركزة.

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