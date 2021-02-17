ولماذا لا ندعم السودان؟!

الفرق كبير جدًا، وواضح جدًا، بين الدعم والتحريض. ودعم السودان الشقيق ضد العدوان الإثيوبى فرض عين على كل الدول العربية إجمالًا، وعلى مصر بشكل خاص، انطلاقًا من حقيقة أن المصريين والسودانيين شعب واحد موزّع على دولتين، وهى الحقيقة التى نتمنى أن يدركها الأشقاء، وإلا سيكون ما تعلموه من التاريخ هو ألا يتعلموا من التاريخ.مع الاعتداءات الإثيوبية المتكررة على الأراضى السودانية، اتهم مسئولون إثيوبيون القاهرة بتحريض الخرطوم ضد أديس أبابا، مع أن الأخيرة رفضت وساطة الاتحاد الإفريقى وثلاث وساطات قام بها وفد رفيع المستوى من دولة جنوب السودان، وبيكا هافيستو، ممثل الاتحاد الأوروبى، وزير خارجية فنلندا، ودومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا. ولا نتوقع أن تستجيب الحكومة الإثيوبية إلى دعوة جامعة الدول العربية للحوار ومعالجة الأزمة، بشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه، ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين.على العكس تمامًا، نتوقع هجومًا إثيوبيًا على الجامعة العربية، التى أكدت، فى بيانها الصادر أمس الأول الثلاثاء، التزامها الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضى دولها الأعضاء، ووقوفها مع السودان فى كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها. بالضبط، كما سبق أن اتهم المدعو دينا مفتى، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، مصر بأنها «تحرض السودان على التوغل داخل أراضى إثيوبيا»!.الاتهام الكاذب نفسه، كرره سليمان ديدفو، السفير الإثيوبى لدى الإمارات، الذى زعم فى حسابه على تويتر، منتصف يناير الماضى، أن «المحاولة المصرية الحالية لشن حرب بالوكالة على إثيوبيا» من خلال ما وصفه بـ«الغزو السودانى» تذكره بحرب مماثلة سنة ١٩٧٤ شنها سعيد برى فى الصومال. واتهم «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى» بأنها عملت وكيلًا لمصر فى الحالتين، أو فى «محاولتى الحرب بالوكالة»، حسب وصفه.هذا الكلام الفارغ، رد عليه محمد كبوشيه، الصحفى السودانى المتخصص فى الشئون الإفريقية، بتأكيده أنه لا يرى وجودًا مصريًا للنزاع الحدودى الحالى، نافيًا «ما يشاع عن دعم مصرى للجيش السودانى وغيرها من الشائعات التى لا تخرج عن نطاق الحرب النفسية والدبلوماسية الإثيوبية». كما أشار «كبوشيه» إلى أن «الجيش السودانى لا يحتاج لمن يسنده فى حماية أراضيه، لأنه من أكثر الجيوش العربية والإفريقية التى خاضت حروبًا طويلة الأمد».مع كامل تقديرنا لثقة «كبوشيه» فى جيش بلاده، فإننا لا نرى عيبًا أو حرجًا فى أن تقوم مصر بدعم السودان ومساندته، لحماية ترابه الوطنى واستعادة أراضيه المغتصبة، بل العيب هو أن نتجاهل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين البلدين. وطبعًا، نتفق مع زميلنا وشقيقنا فى وصفه ممارسات إثيوبيا بأنها أمر محيّر. وننتظر معه إجابة على سؤاله البديهى والمنطقى: ماذا يريد الجيش الإثيوبى من هجومه على القوات السودانية فى المنطقة الحدودية القريبة من سد النهضة؟.بعد سقوط نظام عمر البشير، التفت السودان إلى مصالحه الاستراتيجية وطبيعة المخاطر المحيطة به، وأدرك أن شعبه سيكون أول المتضررين من تحالفه مع إثيوبيا ضد مصر. وجاء تخزين إثيوبيا نحو ٥ مليارات متر مكعب من المياه فى الملء الأول لخزان سد النهضة، ليؤكد ذلك، بعد تأثيره المباشر على دورة عمل سد الروصيرص السودانى، ناسفًا التصريحات الإثيوبية المتكررة التى وعدت بعدم تأثر السودان من السد. ثم جاء إعلان أديس أبابا عن قرار بدء الملء الثانى، فى يوليو المقبل، ليصب مزيدًا من الزيت على النار، لأنه، حسب ياسر عباس، وزير الرى والموارد المائية السودانى، سيشكل تهديدًا مباشرًا لأمن السودان القومى.المصريون والسودانيون، فعلًا وليس قولًا، شعب واحد موزّع على دولتين. وعليه، كان طبيعيًا أن يحدث تقارب مصرى سودانى، بعد إطاحة السودانيين بالنظام الإخوانى. وكان طبيعيًا، أيضًا، أن يصل هذا التقارب إلى مرحلة جديدة، مع إجراء المناورات الجوية المشتركة «نسور النيل ١»، منتصف نوفمبر الماضى، والتى جاءت فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة، عبر تنفيذ العديد من الفعاليات، وقيام المقاتلات متعددة المهام بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالى... وتبقى الإشارة إلى أن «سد النهضة» قد يكون «نقطة ضعف» بالنسبة لإثيوبيا. ومنذ أيام نقل الموقع الإلكترونى لقناة «الحرة» الأمريكية عن «محلل سودانى»، رفض الكشف عن اسمه، أن ملف السد «ورقة حساسة» قد تستغلها الحكومة السودانية للضغط على إثيوبيا لمنع التصعيد، موضحًا أن أى صراع خارج الحدود الإثيوبية لن يصب فى مصلحة أديس أبابا، لأنه سيشكل تهديدًا كبيرًا لها، وقد يؤدى إلى تعرض سد النهضة لـ«ضربة خاطفة».