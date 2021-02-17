سويسرا تعتزم رفع القيود المفروضة لمكافحة كورونا

أعلنت الحكومة السويسرية، الأربعاء، أنها تعتزم إعادة فتح المتاجر والمتاحف وحدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية بداية مارس المقبل كخطوة أولى للخروج من وضع الإغلاق الحالي بسبب كورونا.قال وزير الصحة آلان بيرسيه، في مؤتمر صحفي أثناء إعلانه عن الخطة التي من المقرر أن تتم الموافقة عليها رسميا الأسبوع المقبل "إننا نبدأ من وضع إيجابي".وانخفض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا ودخول المستشفيات والوفيات ذات الصلة بالجائحة في الأسابيع الأخيرة.بلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين 187 حالة لكل 100 ألف نسمة وهذا المعدل أعلى من ألمانيا المجاورة، لكن أقل من معدلات الإصابة في فرنسا وإيطاليا.وقالت الحكومة إنه في الخطوة الثانية يمكن أن تستأنف الفعاليات الثقافية والرياضية بمشاركة محدودة،وستبقى المطاعم مغلقة وسيظل أصحاب العمل تحت الأوامر للسماح بالعمل عن بُعد قدر الإمكان.قالت الحكومة إن سويسرا عانت من عجز قياسي في الميزانية بلغ 15.8 مليار فرنك سويسري (16.6 مليار دولار العام الماضي حيث أدى الوباء إلى انخفاض عائدات الضرائب وإنفاق اموال دعم ضخمة لتخفيف تداعيات الوباء.