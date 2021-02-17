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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

خبراء يقدمون نصائح للمزارعين للحفاظ على محاصيلهم خلال الطقس البارد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:47 م
للمزارعين
للمزارعين
هايدي حمدي
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ أيام، عن موجة طقس منخفض على أنحاء البلاد لمدة 3 أيام، ليصاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة، أيضًا هبوب رياح وسقوط أمطار، وعليه أطلق الدكتور السيد محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للمناخ الزراعي، بالتعاون مع المعاهد البحثية بالمركز، تحذيراته إلى المزارعين على مستوى الجمهورية، باتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع هذا الطقس غير المستقر وتقليل الخسائر قدر الإمكان.

ونقلت "الدستور" من خلال الخبراء كيف يمكن للمزارعين الحفاظ على محاصيلهم في ظل هذا الطقس، وتفادي الخسائر الممكنة.

قال الدكتور محمود حامد، أستاذ زراعي، إن هناك عدد من الإجراءات الواجب على المزارعين اتباعها في سبيل الحفاظ على محاصيلهم، ومنها: حماية الصوب والأنفاق الزراعية المغطاة بالبلاستيك من الرياح الشديدة وعدم فتحها خلال أيام ذلك الطقس السيئ، أيضًا بالنسبة للزراعات التي تستخدم الري بالغمر على المزارع التوقف تمامًا عن الري وتأجيل ذلك إلى ما بعد مرور تلك الحالة غير المستقرة.

وحذر "حامد"، خلال حديثه، من الوقوف بجوار أي أشجار أو تعريشات متهالكة داخل المزرعة أثناء الرياح، مؤكدًا على ضرورة التأكد من كفاءة الصرف الزراعي وتطهير المصارف بشكل دائم، أيضًا التوقف عن استخدام أي مركبات رش كالمبيدات خلال تلك الفترة.

ونصح الدكتور محمد فهيم، وكيل مركز المناخ بوزارة الزراعة، في تصريحات له، بأنه لتجنب إصابة محصوله بأضرار الأمطار يجب وضع 5 لترات من حمض "الفوسفوريك" بنسبة تركيز 80% للفدان الواحد، مع أول ري للمحصول، بالإضافة إلى زيادة عنصر "البوتاسيوم" للحماية بواقع 8 كيلو جرام للفدان الواحد، لحماية النباتات.

حسام رضا، الخبير الزراعي، أكد أن درجات الحرارة المنخفضة لا تتناسب مع بعض المحاصيل، وتؤثر بالسلب على النبات، لذا يجب على المزارعين الحفاظ على المحاصيل المحصودة من خلال وضعها في مخازن مناسبة لدرجة الحرارة، والمحاصيل المفقودة نتيجة الأمطار يتم زراعتها مرة أخرى.

الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أكد أن هناك العديد من المحاصيل التي تتأثر بصورة كبيرة بانخفاض درجات الحرارة، ومنها محاصيل المانجو هي الأكثر تأثرا بانخفاض درجات الحرارة، ناصحًا المزارعين بضرورة توخي الحذر أثناء التعامل معها، وأنه على المزارعين رش الأشجار بمركبات تحفز إخصاب الأشجار مع الري السريع.

وتابع "فهيم"، في تصريحات له، أنه أيضًا ضمن المحاصيل التي تتأثر بانخفاض درجات الحرارة القمح والعنب والخوخ وغيرهم، أيضًا أكد أن الطقس السيئ يؤثر على الزراعات المكشوفة.

يذكر أنه وزير الزراعة قام بتشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزراعين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف أثارها السلبية عليهم، كما ووجّه قيادات الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة مع مديري المديريات بالمحافظات لحل المشكلات الفورية التي تواجه المزراعين والمربين، كما خصص أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم الساخن 15500 أو 19561.

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