السيطرة على حريق سيارة أمام مسجد السيدة زينب (صور)

سيطرت قوات الحماية المدينة على اندلاع حريق نشب في سيارة أمام مسجد السيدة زينب، دون وقوع خسائر بشرية.وتلقى حى السيدة زينب بلاغا يفيد بنشوب حريق سيارة خاصة بمنفذ بيع في ميدان السيدة زينب، وعلى الفور انتقل الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحى إلى موقع الحريق واستدعاء الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق ولم يسفر عن أى إصابات أو وفيات.وقامت أجهزة حي السيدة زينب برفع ناتج الحريق بمعرفة فرع هيئة النظافة.